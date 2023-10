WDR-Sport Fortuna-Coach Thioune vor emotionalem Duell mit Osnabrück Stand: 05.10.2023 18:42 Uhr

Nach zwei sieglosen Spielen will Fortuna Düsseldorf mit einem Erfolg gegen Aufsteiger VfL Osnabrück in der Spitzengruppe bleiben. F95-Trainer Thioune fordert gegen seinen Heimat-Klub wieder mehr Torgefahr.

Für Fortuna Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune ist das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am Freitagabend (18.30 Uhr) etwas ganz Besonderes. Der 49-Jährige wurde in der Nähe von Osnabrück geboren, schaffte mit dem VfL sowohl als Spieler (2000) als auch als Trainer (2019) den Aufstieg in die 2. Liga und ist mit dem Klub und der Stadt weiter eng verbunden.

"Befindlichkeiten sind bei mir natürlich da, aber es ist wichtig, dass ich mich davon löse", sagte Thioune vor der Partie. "Ich freue mich auf viele nette und bekannte Gesichter." Er habe am Freitag sehr viele Freunde, die es "mit den Lila-Weißen halten - was auch völlig normal ist".

Osnabrück zuletzt mit guten Leistungen

Auf dem Papier ist das Duell zwischen dem Tabellenfünften Düsseldorf und Schlusslicht Osnabrück eine klare Angelegenheit. Doch zuletzt zeigten sich die von Tobias Schweinsteiger trainierten Niedersachsen stark verbessert, besiegten den Hamburger SV (2:1) und erkämpften sich beim 1. FC Kaiserslautern einen Punkt (2:2).

"Wir lassen uns morgen nicht von der Tabelle blenden. Die Osnabrücker sind mittlerweile besser eingespielt, als sie es noch zu Beginn dieser Saison waren", warnte Thioune. "Wir müssen vor den Umschaltmomenten aufpassen, da sie vorne sehr umtriebig unterwegs sind und viel Tempo in ihren Reihen haben."

Mit einem Sieg könnte Düsseldorf zumindest zwischenzeitlich an die Tabellenspitze zurückkehren - vorausgesetzt, dass Hannover 96 im Parallelspiel beim 1. FC Kaiserslautern nicht gewinnt.

Düsseldorf soll mehr Torgefahr ausstrahlen

Von seinen eigenen Spielern fordert der Fortuna-Coach wieder mehr Effektivität und Genauigkeit in der Offensive. "Wenn wir unsere Möglichkeiten gegen Hannover (1:1) und in Hamburg (0:1) besser zu Ende gespielt hätten, wäre sicherlich mehr für uns drin gewesen. Die Jungs haben es zuletzt defensiv gut gemacht, im eigenen Ballbesitz aber nicht genug investiert. Daher ist es wichtig, wieder mehr Torgefahr auszustrahlen und vertikaler vor dem gegnerischen Tor zu spielen", so Thioune.

Ersetzen muss Thioune Rechtsverteidiger und Dauerbrenner Matthias Zimmermann, der nach seiner Gelb-Roten Karte in Hamburg gesperrt ist. Für seine Position kommen als Ersatz Takashi Uchino oder Tim Oberdorf in Frage. Im Angriff stellte Thioune einen Startelf-Einsatz von Daniel Ginczek in Aussicht, aber auch Vincent Vermeij ist eine Option für die Spitze. Beim HSV hatte Thioune auf beide in der Startelf verzichtet.

Für die Fortuna wäre es wichtig, nach zwei sieglosen Spielen mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause zu gehen. "Nach dem Spiel werde ich viele Leute in den Arm nehmen können und sie drücken können. Aber in den 90 Minuten geht es erst mal darum, dass ich alle in Rot-Weiß nach dem Spiel drücken kann. Es geht darum, ein Fußballspiel zu gewinnen", so Thioune.