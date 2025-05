WDR-Sport Finale in Westfalen - holt sich Bielefeld doch noch einen Pokal? Stand: 27.05.2025 13:50 Uhr

Arminia Bielefeld könnte eine Traumsaison zwischen DFB-Pokalfinale und Aufstieg mit einem Titel krönen - im Finale des Westfalenpokals trifft der DSC auf Lotte.

Von Michael Buchartz

Es ist gar nicht lange her, da tätigte Bielefelds Trainer Mitch Kniat diesen Satz: "Wir kommen gerne wieder, aber ich glaube, davor stehen noch ein paar Spiele." Das war am Sonntag, als Bielefeld trotz des verlorenen DFB-Pokalfinals voller Stolz auf die höchst erfolgreiche Saison mit Endspiel in Berlin und Aufstieg in die 2. Bundesliga zurückblickte. Ganz zu Ende ist die Spielzeit für den DSC derweil noch nicht: Am Donnerstag (14 Uhr live im WDR und bei sportschau.de) wartet noch ein Endspiel: im Westfalenpokal.

Lotte kommt als Auswärtsmacht

Der Gegner werden die Sportfreunde Lotte sein. Auch die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers kann hochzufrieden mit der Spielzeit sein. Fast schon sensationell gut schnitten die Lotter als Aufsteiger in der Regionalliga West - also eine Liga unter der Arminia - ab. Dritter wurde der Klub aus dem nördlichsten Zipfel in NRW und musste damit nur den Aufsteiger aus Duisburg und den FC Gütersloh vorbeilassen.

Im Pokalwettbewerb lief es sogar noch besser: In fünf Auswärtsspielen setzt sich Lotte immer durch. Es ist daher wohl ein gutes Omen, dass das Endspiel in Westfalen in Bielefeld stattfindet. Dort ist die Euphorie nach der rauschenden Saison für das "kleine" Finale im Westfalenpokal nicht ganz so riesig - denn noch sind Karten im freien Vorverkauf verfügbar, wie der Landesverband Westfalen wenige Tage vor dem Finale mitteilte.

Beide Teams für DFB-Pokal qualifiziert

Die Bielefelder Spieler dagegen genossen laut Reviersport nach dem großen Finale im DFB-Pokal ein paar Tage Auszeit. Wie die Zeitung "Reviersport" berichtete, ging es für die Mannschaft für ein paar Tage auf die Balleareninsel Mallorca. Dort können sie übrigens bereits einen verdienten Lohn für die starke Saison feiern: die Teilnahme am-DFB-Pokal. Das gilt ebenso für die Sportfreunde Lotte, die ebenfalls im "großen" Pokal auf gute Gegner hoffen können - weil Finalgegner Bielefeld sich über das gute Abschneiden in Liga drei bereits qualifiziert hat.

Vorher aber möchten sowohl Lotte als auch Bielefeld ihre starken Spielzeiten mit einem Titel krönen. Getreu dem Motto Kniats: "Der Charakter ist: Wir geben niemals auf." Ob das inzwischen zu einiger Bekanntheit gekommende Café Europa in Bielefeld dann erneut die Gastgeber, wie schon nach dem Aufstieg, begrüßen darf oder doch die Lotter, bleibt abzuwarten.

Unsere Quellen: