WDR-Sport FC-Trainer Baumgart vor Bundesliga-Start: "Wir sind gut aufgestellt" Stand: 17.08.2023 21:05 Uhr

Der 1. FC Köln startet bei Borussia Dortmund in die Bundesliga-Saison. Trainer Steffen Baumgart ist mit seinem Kader trotz der Abgänge von Jonas Hector und Ellyes Skhiri zufrieden.

In Köln ist man großen Bühnen und großen Emotionen generell nicht abgeneigt. Da passt es, dass der 1. FC Köln auf der in Deutschland größtmöglichen Bühne in die Bundesliga-Saison startet. Am Samstag (18.30 Uhr) tritt der FC vor mehr als 80.000 Fans bei Borussia Dortmund an.

"Jeder kann sich auf so ein Spiel freuen. Nicht nur von den Emotionen her, sondern auch vom ganzen Drumherum", sagte FC-Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag im WDR-Interview. "Ich freue mich drauf, ich freue mich auf die Stimmung und den Start."

Pokal-Spiel in Osnabrück "gut, aber nicht sehr gut"

Die erste Hürde der neuen Saison haben die Kölner bereits genommen. Am vergangenen Montag setzten sich die Kölner im DFB-Pokal mit 3:1 beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück durch, benötigten dabei aber die Verlängerung. "Das ist schon ein Erfolg", sagte Baumgart. "Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir das in der Bundesliga fortführen können. Aber beide Wettbewerbe sind nicht miteinander vergleichbar."

In Osnabrück habe Baumgart ein "gutes, aber kein sehr gutes Spiel" seiner Mannschaft gesehen. "Wir haben gut gegengehalten, hatten in der ein oder anderen Phase auch das nötige Quäntchen Glück. Aber wir haben kaum Torchancen zugelassen", sagte er. "Dazwischen waren schon viele Sachen, wo wir sagen, das müssen wir besser machen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass alle Bundesligisten, die im Einsatz waren, ähnliche Sachen gesehen haben."

Froh ist Baumgart, dass die Spieler, die in Osnabrück angeschlagen vom Feld mussten, keine langwierigen Verletzungen davongetragen haben. Die Stürmer Davie Selke und Mark Uth klagen beide über Oberschenkelprobleme. Während Uth gegen den BVB definitiv fehlen wird, kann Selke möglicherweise spielen. Definitiv ausfallen werden Flügelspieler Linton Maina (Rückenprobleme) und Stürmer Steffen Tigges (Schulter-OP). Mittelfelspieler Dejan Ljubicic ist rechtzeitig fit geworden.

Baumgart mit Kader zufrieden

Verstärkungen sucht der FC noch auf der offensiven Außenbahn. Ein Kandidat soll Faride Alidou sein, aktuell bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. "Dass wir einen schnellen Offensivmann suchen, ist bekannt. Dass er vielleicht eine neue Herausforderung sucht, ist auch bekannt. Das heißt ja nicht, dass er bei uns landet", sagte Baumgart. "Wir werden sehen, wie weit das geht. Wir haben noch 14 Tage und wir schließen ja nichts aus."

Generell ist der 51-Jährige aber mit seinem Kader zufrieden. "Wir sind gut aufgestellt, auch in der Breite. Wir wissen natürlich auch, wenn gewisse Spieler wegbrechen sollten, haben wir ein Problem. Aber ich glaube, da geht es allen anderen auch so."

Baumgart sieht Abgänge von Hector und Skhiri gelassen

Mit Jonas Hector (Karriereende) und Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) hat der FC zwei Schlüsselspieler der vergangenen Saison verloren. Sorgen macht sich Baumgart deshalb aber nicht. "Ich weiß, dass wir immer diskutieren, ob wir die beiden ersetzen können. Wir wollen die gar nicht ersetzen. Sondern wir wollen mit den Jungs, die da sind, den Weg gehen", sagte Baumgart. "Beide waren wichtig für uns druch ihre Art wie sie gespielt haben. Aber jetzt wachsen da andere Spieler rein und die Spieler haben wir."

Königstransfer der Kölner ist Luca Waldschmidt. Der Offensivspieler kam per Leihe vom VfL Wolfsburg nach Köln und soll laut Baumgart im letzten Drittel für mehr Gefahr sorgen. "Da erwarten wir uns schon was, aber mit dem Wissen, dass das nicht von Anfang an funktioniert", sagte Baumgart. "Das muss sich entwickeln, genauso wie alles andere."

Die nächste Chance, sich zu zeigen, haben Waldschmidt und die Kölner am kommenden Samstag beim BVB. "Dortmund ist eine Mannschaft, die zu den besten Mannschaften in Deutschland gehört", sagte Baumgart.

1. FC Köln ging vergangene Saison in Dortmund unter

Dass es beim BVB schief gehen kann, hat die vergangene Saison gezeigt, als der FC 1:6 verlor. Seine Herangehensweise will Baumgart aber nicht ändern: "Mutig sein, klar sein, nach vorne spielen, den Gegner zu Fehlern zwingen", beschreibt er seinen Matchplan. "Dortmund hat überragende individuelle Qualität nach vorne, das haben wir letztes Jahr gesehen. So ist das Leben. Trotzdem werden wir gucken, dass wir aus dem Spiel gelernt haben und wissen natürlich, dass es keine leichte Aufgabe wird."

Die Zielsetzung ist für Baumgart klar: "Ich bin noch nie irgendwo hingefahren, um mitzuspielen. Ich möchte jedes Spiel erfolgreich gestalten. Und das werden wir auch in Dortmund versuchen. Und dann schauen wir mal."

Ein Saisonziel wollte Baumgart für seine Mannschaft dagegen nicht konkret ausgeben. "Bis auf dass ich sage, wir wollen die 40 Punkte, wir wollen den Erhalt der Bundesliga. Wenn ich einen Wunsch hab, möchte ich gar nicht erst in Schwierigkeiten kommen."