WDR-Sport FBL: Harmlose Kölnerinnen verlieren in Frankfurt

Harmlose Kölnerinnen verlieren in Frankfurt Stand: 28.01.2024 15:51 Uhr

Die Frauen des 1. FC Köln haben eine Niederlage bei Eintracht Frankfurt einstecken müssen. In der Offensive blieb der FC über weite Strecken blass.

Das Team von Trainer Daniel Weber unterlag am Sonntagnachmittag 0:1 (0:1) und hat als Tabellenneunter noch fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Frankfurt bleibt Dritter.

Frankfurt kontrolliert das Spiel

Frankfurt war von Beginn an das bessere Team und hatte eine Riesenchance zur Führung: Barbara Dunst setzte sich auf der linken Seite durch und schlug einen präzise Flanke auf Nicole Anyomi (9.), die aus fünf Metern knapp am Kölner Gehäuse vorbeiköpfte.

Anschließend spielten sich viele Szenen zwischen den Strafräumen ab, die nächste Großchance nutzte die Eintracht zur Führung. Bei einem erneuten Angriff über links kam der Ball in den Rückraum zu Startelf-Debütantin Ilayda Acikgöz (23.), die aus der Drehung unten links ins Eck traf.

Von der Kölner Offensive war weiter nichts zu sehen, Frankfurt kontrollierte das Spiel. Nach einer Eintracht-Ecke kratzte Kölns Dora Zeller einen abgefälschten Schuss von Sara Doorsoun (30.) in höchster Not noch von der Torlinie. Keine fünf Minuten später setzte Laura Freigang (35.) einen Kopfball aus acht Metern rechts am FC-Tor vorbei.

Köln nach der Pause etwas besser im Spiel

Mit Martyna Wiankowska und Laura Donhauser brachte FC-Coach Weber zu Beginn der zweiten Halbzeit zwei neue Kräfte. Köln kam nun etwas besser in die Partie und tauchte öfter in der gegnerischen Hälfte auf, doch in der Offensive mangelte es im letzten Drittel des Feldes weiter an Präzision.

So verlief das Spiel vorerst ohne weitere Höhepunkte - ehe dem FC mit seiner ersten guten Chance beinahe der Ausgleich gelang. Laura Donhauser flankte von rechts Richtung Elfmeterpunkt, wo Marleen Schimmer (65.) einen Kopfball gegen die Laufrichtung von Frankfurts Keeperin Hannah Johann über das Tor setzte.

Frankfurt hielt anschließend wieder stärker dagegen und bekam die Partie in den Griff. Nach einer Kölner Ecke konterte Frankfurt, Barbara Dunst (74.) verpasste in der Mitte haarscharf eine Flanke. Auch Virginia Kirchberger (89.) ließ die vorzeitige Entscheidung liegen: Ihr Kopfball landete an der Latte.