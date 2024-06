Unwettergefahr im Westen Fanzonen in Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen bleiben geschlossen Stand: 18.06.2024 15:50 Uhr

In Düsseldorf, Köln, Dortmund und Gelsenkirchen bleiben die Fanzonen zur Fußball-Europameisterschaft am Dienstag geschlossen. Grund sind Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Auch in anderen Städten drohen Absagen.

Seit dem Mittag muss lokal mit schweren Gewittern, Starkregen, Hagel sowie Sturm- und Orkanböen gerechnet werden. Für Teile NRWs gilt eine Unwetterwarnung. In Dortmund, wo die Türkei um 18 Uhr auf Georgien trifft, und Fans bereits seit den Morgenstunden feiern, ist das Public Viewing im Westfalen-Park abgesagt, und die Fanzone Friedensplatz bleibt geschlossen.

UEFA rät über EM-App von Anreise ab

Die UEFA hatte Fans ohne gültiges Ticket für die Partie im Dortmunder Stadion über ihre EM-App von einer Anreise abgeraten. Das scheint gefruchtet zu haben - der große Ansturm blieb laut Polizei bis dato aus: "Wir haben nur Ansammlungen von kleineren Menschenmengen", so ein Sprecher der Dortmunder Polizei.

Türkische Fans in Dortmund

Am Nachmittag haben sich die Anhänger der beiden Teams in Fan-Märschen aus der Dortmunder Innenstadt Richtung Stadion auf den Weg gemacht. Der Fanmarsch der Türken war mit bis zu 15.000 Fans der größere. Die Georgier sind mit 2.500 Fans Richtung Stadion gelaufen.

Dortmunder EM-Beauftragter sieht Absage der Fan-Feste gelassen

Die zweite EM-Partie des Tages zwischen Portugal und Tschechien wird am Abend nicht in NRW, sondern in Leipzig angepfiffen (21 Uhr). Die Absage der Fan-Feste am einzigen NRW-Spielort des Tages bereitet dem Dortmunder EM-Beauftragten Martin Sauer keine Sorgen: "Die Fans werden sich in der Stadt verteilen", ist Sauer überzeugt.

Wer trotz UEFA-Hinweis ohne Ticket angereist sei, dem rät Sauer Sich wieder in den Zug zu setzen und zurückzufahren: "Dann sind die Fans noch pünktlich zum Anpfiff zurück." Stadt und Polizei würden die Lage aber genau beobachten und "Maßnahmen" ergreifen. Zu Details äußerte sich Sauer nicht. In der Vergangenheit wurden einzelne Plätze bei Überfüllung für neue Besucher abgesperrt.

Düsseldorf sagte Fan-Fest bereits am Montagabend ab

Um die Sicherheit aller Fans und Besucher zu gewährleisten, hatte das Koordinierungsgremium aus Stadtverwaltung und Sicherheitsbehörden in Düsseldorf bereits am späten Montagabend eine Schließung der Fanzonen beschlossen.

Die drei Düsseldorfer Fanzonen in der Innenstadt und am Rheinufer fassen bei voller Auslastung zusammen bis zu 15.000 Menschen.

Public Viewings auch in Dortmund, Köln und Gelsenkirchen geschlossen

Köln hat sein Public Viewing am Dienstag ebenfalls abgesagt. Die Fanzone am Heumarkt, das Public Viewing im Tanzbrunnen und die Football Experience bleiben über den gesamten Tag geschlossen. Gleiches gilt für Public Viewings und Fanzonen in Gelsenkirchen.

Über das Thema berichtet die Lokalzeit aus Düsseldorf am 18.06.2024 auch im Radio auf WDR 2.

Unsere Quelle