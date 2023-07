WDR-Sport Fabian Klos und Arminia Bielefeld - Mit neuem Mut in die 3. Liga Stand: 31.07.2023 14:12 Uhr

Arminia Bielefeld hat nach dem Abstieg einen riesigen Umbruch hinter sich gebracht. Nun soll auch mit Hilfe von Routinier Fabian Klos ein Neuanfang in der 3. Liga gestartet werden.

Von Jörg Strohschein

Die 3. Liga startet am Freitag in die neue, mittlerweile 16. Saison. Mit dabei ist auch Arminia Bielefeld, das nach einer desaströsen Saison in der 2. Bundesliga mal wieder einen Neustart im Fußball-Unterhaus starten muss. Ein alter Bekannter dort ist auch Fabian Klos.

Der Angreifer der Ostwestfalen spielte bereits zweimal mit der Arminia in der Drittklassigkeit - aber seine Erinnerungen daran sind positiver Natur. Schließlich wurde er dort sowohl im Jahr 2013 (20 Treffer) als auch im Jahr 2015 (23 Treffer) Torschützenkönig und schaffte jeweils den Aufstieg mit seinem Klub.

Ganz vorne beginnen

"Das sind schöne Erinnerungen. Aber das ist auch schon sehr lange her", sagte Klos am Montag (31.7.2023) "Die neue 3. Liga ist nicht mehr mit der damaligen zu vergleichen. Der Liga wurde in den letzten Jahren immer mehr Bedeutung zugemessen."

Vermutlich war es zur damaligen Zeit noch etwas einfacher, einen Aufstieg zu planen. Denn die fußballerische Qualität und Professionalität hat sich im Laufe der Zeit in der 3. Liga deutlich erhöht. Und auch aus diesem Grund wollen die Bielefelder auch noch gar nicht zu weit in die Zukunft planen und beschäftigen sich lediglich mit den nächsten paar Tagen.

Mit seiner Arminia, für die der mittlerweile 35-Jährige immer noch die Schuhe schnürt, muss Klos schließlich wieder ganz vorne beginnen. Allerdings gibt er sich optimistisch. Seine Sicht auf das neue Team sei "durchweg positiv, weil jeder Stein umgedreht werden musste und wurde. Der Neuaufbau ist und war notwendig, wird aber noch dauern", so der Angreifer.

Viele Veränderungen im Team

Nahezu die gesamte Mannschaft wurde ausgetauscht, weil Teamgeist und interner Zusammenhalt zuletzt völlig fehlten - und den Klub letztlich abstürzen ließen. Sage und schreibe 17 neue Spieler hat die Arminia bislang verpflichtet. Dennoch scheint diese Maßnahme zu fruchten. "Es entwickelt sich gerade etwas", sagte Klos.

In den vergangenen fünf Wochen der Vorbereitungszeit habe sich viel zum Positiven verändert, berichtet der Angreifer. "Da ist niemand dabei, der mit halbem Herzen agiert. Jeder sieht es als Chance, mit dem Verein Erfolg zu haben."

Positive Eindrücke

Seine Eindrücke, sein Gefühl, sind auch vor dem Hintergrund seiner langjährigen Erfahrung nahezu durchweg positiv. Dennoch übt sich der Torjäger in Zurückhaltung. "Ich habe gelernt, nicht zu schnell zu euphorisch zu werden", sagte Klos.

Die ersten drei Spiele, in der Liga am kommenden Samstag zunächst beim selbst ernannten Aufstiegskandidaten Dynamo Dresden, im Pokal gegen den VfL Bochum und im Anschluss erneut in der Liga bei Aufsteiger SSV Ulm haben es schließlich in sich.

Als Führungsspieler agieren

"Ein Saisonziel werden wir nicht ausgeben", sagte Klos. Zu fragil und einsturzgefährdet erscheint das Gebäude der Arminia noch, als dass es allzu schwer mit Aufstiegsankündigungen belastet werden sollte und könnte.

Er selbst will als Führungsspieler eine gewichtige Rolle beim Neustart spielen. Ob er wieder als Torschützenkönig die Saison beenden kann? "Ich habe mir noch nie vor einer Saison persönliche Ziele gesteckt", sagte Klos. Doch eines ist für den Angreifer gewiss. "Ich habe wirklich in letzter Zeit genug Spiele verloren. Darauf habe ich keinen Bock mehr."