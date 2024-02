WDR-Sport Ex-Fortune Koke übernimmt Marketing und Sponsoring in Duisburg Stand: 29.02.2024 15:00 Uhr

Der MSV Duisburg stellt sich im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga weiter neu auf. Christian Koke wird neuer Leiter für Marketing und Sponsoring.

Das gab der Traditionsclub etwas mehr als einen Monat nach dem Einstieg von Michael Preetz als Geschäftsführer am Donnerstag (29.02.2024) bekannt.

"Gemeinsam können wir vieles erreichen, und genau aus diesem Grund möchte ich den MSV in der aktuell sehr herausfordernden Zeit tatkräftig und mit hochgekrempelten Ärmeln unterstützen und so ein positives Signal an die ZebraFamilie senden" so Koke. "Gemeinsam mit meinem Vater bin ich das erste Mal als sechsjähriger Junge zum Spielverein gegangen und habe den MSV seither nie aus den Augen verloren."

Der 50-Jährige war zuletzt von April 2019 bis Januar 2022 als Marketing-Vorstand beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf tätig und lebt mit seiner Familie in Duisburg. Koke ist Nachfolger von Peter Mohnhaupt, der den Verein nach neun Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.