Nachfolger von Alonso Erik ten Hag tritt Alonso-Erbe bei Bayer Leverkusen an Stand: 26.05.2025 12:29 Uhr

Bayer Leverkusen hat es am Montag bestätigt: Erik ten Hag übernimmt den Trainerjob von Xabi Alonso. Letzterer steht in der neuen Saison bei Real Madrid an der Seitenlinie.

Der Niederländer ten Hag wird neuer Trainer in Leverkusen. Der 55-Jährige erhält bei den Rheinländern einen Vertrag bis 2027, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Er folgt auf Erfolgstrainer Alonso, mit dem Bayer in der Saison 2023/2024 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen und zudem das Endspiel der Europa League (0:3 gegen Atalanta Bergamo) erreicht hatte. Alonso tritt seinerseits das Erbe von Carlo Ancelotti in Madrid an und wird Real, wo er auch als Spieler große Erfolge feierte, bereits bei der Klub-WM in den USA Mitte Juni coachen.

Dritter niederländischer Bayer-Trainer

Da Leverkusen in der Double-Saison als erste Mannschaft überhaupt ungeschlagen durch eine ganze Bundesliga-Saison marschiert ist, sind die von Alonso hinterlassenen Fußstapfen für ten Hag entsprechend groß. Bei Bayer ist man sich sicher, dass er sie ausfüllen kann: "Mit Erik ten Hag setzen wir auf einen erfahrenen Trainer mit beeindruckenden sportlichen Erfolgen. Seine sechs Titelgewinne mit Ajax Amsterdam waren außergewöhnlich", sagt Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes. Und ten Hag, der Bayer "zur erweiterten europäischen Elite" zählt, will die zuletzt in Leverkusen "gewachsenen Ambitionen" bestätigen.

Ich bin nach Leverkusen gekommen, um die in den vergangenen Jahren gewachsenen Ambitionen zu bestätigen.

Erik ten Hag

Ten Hag stand neben Cesc Fabregas, der ebenfalls als Trainerkandidat gehandelt wurde, nun aber in Italien bei Como bleibt, von Anfang an ganz oben auf der Liste bei Bayer. Nun hat sich der Vizemeister der abgelaufenen Saison mit dem 55-Jährigen auf einen Zweijahresvertrag geeinigt.

Der Niederländer war zuvor bei Manchester United beschäftigt und hatte für kommende Saison auch bei Ajax Amsterdam starkes Interesse geweckt. Ten Hag wird nach dem jetzigen Trainer der PSV Eindhoven Peter Bosz (von Dezember 2018 bis bis März 2021 bei Bayer 04) und dem verstorbenen Rinus Michels (von Juli 1988 bis April 1989) der dritte niederländische Cheftrainer der Leverkusener Bundesliga-Historie.

Erfolgreich in Amsterdam, entlassen in Manchester

Ten Hag, der von 2013 bis 2015 die zweite Mannschaft des FC Bayern trainierte, machte sich zwischen 2017 und 2022 einen international bedeutenden Namen, als er bei Ajax Amsterdam unter anderem mit drei Meistertiteln und zwei Pokaltriumphen extrem erfolgreich arbeitete. Anschließend wurde er von Manchester United verpflichtet, was allerdings nicht so richtig funktionierte. Obwohl er in seiner gut zweijährigen Amtszeit zumindest je einmal den FA-Cup und den Ligapokal gewann, stand er ständig in der Kritik.

Mit technisch anspruchsvollem und dominantem Fußball wollen wir auch künftig in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League höchste Ziele anstreben.

Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes

In der Saison 2024/25 verbuchte Manchester United den schlechtesten Saisonstart seit der Spielzeit 1989/90. Nach einer 1:2-Niederlage gegen West Ham United am 9. Spieltag wurde ten Hags Vertrag am Folgetag, dem 28. Oktober 2024, aufgelöst. Zu diesem Zeitpunkt belegte der Verein in der Premier League den 14. Tabellenplatz mit drei Siegen aus neun Spielen.

In Leverkusen wartet ebenfalls eine große Herausforderung auf ihn, weil Alonso die Messlatte dort sehr hoch gehängt hat. Der Spanier half den Leverkusenern, ihr Vizekusen-Image abzulegen und schrieb eine bisher beim Club nie dagewesene Erfolgsgeschichte. Ten Hag freut sich auf die Herausforderung: "Es ist eine reizvolle Aufgabe, in dieser Phase des Umbruchs gemeinsam etwas aufzubauen und eine ambitionierte Mannschaft zu entwickeln."

Unsere Quellen: