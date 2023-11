WDR-Sport "Endlich" der erste Dreier: Asano erlöst fehlerhafte Bochumer Stand: 04.11.2023 10:28 Uhr

Der VfL Bochum feiert dank Deutschland-Schreck Takuma Asano mit dem ersten Saisonsieg seine Erlösung. Doch spielerisch gibt es noch ganz viel Luft nach oben.

Während Torheld Takuma Asano nach dem brutalen Kraftakt mit gefalteten Händen erleichtert Richtung Himmel blickte, stimmten die Fans völlig euphorisiert bereits einen Klassiker an: "Nie mehr zweite Liga" schallte es durch das Böllenfalltor. Der VfL Bochum schaffte am zehnten Spieltag am Freitag (04.11.2023) mit dem ersten Saisonsieg seine Erlösung, befreite sich aus der schier unaufhörlichen Negativspirale.

"Erfolg bringt Erleichterung"

Die schwache Leistung beim 1:2 (1:1) gegen Darmstadt 98? "Ehrlich gesagt scheißegal!", sagte Trainer Thomas Letsch bei DAZN: "Scheißegal, ob das Spiel gut oder schlecht war, ob wir verdient gewonnen haben oder nicht. Wir haben endlich unseren Dreier und den nehmen wir gerne mit." Noch in der Vorwoche hatte der VfL im Kellerduell mit Mainz 05 (2:2) einen Sieg in letzter Minute verspielt, insgesamt teilten die Remis-Könige in dieser Spielzeit schon fünfmal die Punkte.

"Wenn man so lange auf einen Sieg wartet, tut das unheimlich gut", sagte Kapitän Anthony Losilla, der durchaus hätte Gelb-Rot sehen können (72.): "Es war ein schwieriges Spiel, ein harter Kampf. Deshalb sind wir sehr glücklich." Der Erfolg bringe "Erleichterung und Ruhe. Wir stehen nicht mehr auf einem Abstiegsplatz, das tut schon gut." An das Erfolgserlebnis in Darmstadt müsse das Team in den nächsten Wochen "anknüpfen", forderte Keven Schlotterbeck.

Bochum offenbart trotzdem Baustellen

Deutschland-Schreck Asano, der bei der WM den japanischen Siegtreffer gegen die DFB-Elf erzielt hatte, avancierte dabei mit seinen Saisontoren drei und vier (25., 54.) zum Matchwinner. "Taku war in der Offensive stark und hat uns die Erleichterung gebracht", schwärmte Losilla. "Taku hat die Dinger gemacht", lobte Letsch, der sich zuletzt immer wieder über mangelnde Effizienz seiner Schützlinge beklagt hatte.

Baustellen offenbarten die Bochumer aber auch beim ersten Saisonerfolg einige, Darmstadt hätte durchaus häufiger als nur durch Fabian Nürnberger (43.) treffen können. "Es gibt einige Punkte, an denen wir arbeiten müssen", so Schlotterbeck: "Die ersten zehn Minuten waren nicht gut. Auch wie wir am Ende die Angriffe ausspielen, das war schlecht." Es gelte künftig, so ein Spiel "ruhiger zu Ende zu bringen".

Wichtige Partie gegen Köln

Es sei "ein Zittern gewesen", gab Letsch zu: "Wir wollten immer was Kompliziertes machen, statt mal den Ball von A nach B zu spielen und eine gewisse Sicherheit und Kontrolle reinzubringen. Es war mehr Flipper." Seine Mannschaft brauche "offenbar bis zum Schluss" einen gewissen Nervenkitzel.

Ausruhen dürfe man sich auf dem ersten Saisonsieg keineswegs. "Das bedeutet nicht, dass unsere Arbeit erledigt ist", sagte Losilla energisch: "Wir haben jetzt ein wichtiges Spiel gegen Köln vor uns. Wir wollen mit einem positiven Ergebnis in die Länderspielpause."