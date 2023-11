WDR-Sport Elongo-Yombo-Treffer reicht nicht: BVB nur remis gegen VfB Stand: 11.11.2023 18:25 Uhr

Ein Tor von Rodney Elongo-Yombo hat der U23 von Borussia Dortmund nicht zum Sieg gegen den VfB Lübeck gereicht. Die Partie endete unentschieden.

Von Thorsten Rosenberg

Elongo-Yombo hatte die Westfalen am Samstag nach 62 Minuten in Front gebracht. Simon Reddemann gelang nur vier Minuten später der Ausgleich für den Aufsteiger aus dem hohen Norden zum 1:1 (0:0)-Endstand.

Die Westfalen waren gezwungen, einen Wechsel im Tor vorzunehmen. Der rot-gesperrte Marcel Lotka wurde von Tiago Estêvão ersetzt. Der BVB begann im Stadion Rote Erde mit hohem Tempo. Schon nach zwei Minuten ergab sich Julian Hettwer die erste Gelegenheit, doch er zögerte aus aussichtreicher Position zu lange, so dass sich Sören Reddemann noch in den Schuss werfen konnte. Den folgenden Schuss von Ole Pohlmann parierte VfB-Schlussmann Philipp Klewin.

Boland verhindert Tor des eigenen Mitspielers

Doch auch die Gäste versteckten sich nicht. Estêvão musste nach 13 Minuten das erste Mal eingreifen, als Tarin Gözüsirin im Strafraum zum Abschluss kam, aber am BVB-Schlussmann scheiterte. Kurz darauf verpasste Jan-Marc Schneider nach einer Gözüsirin-Ecke das 0:1 nur knapp, weil mit Mirko Boland ein Mitspieler den Kopfball kurz vor der Linie des Dortmunder Tores blockierte.

Das Spiel verlagerte sich in der Folge mehr und mehr ins Mittelfeld, gefährliche Torraumszenen blieben Mangelware. Bis zur Pause hatten die Lübecker mehr Abschlüsse im Strafraum, meist waren diese aber zu ungenau, so dass es mit einem torlosen Remis in die Kabinen ging.

Hettwer scheitert knapp, Elongo-Yombo trifft

In der zweiten Hälfte änderte sich am Spielverlauf zunächst nichts. Erst nach einer Viertelstunde wurde es für den VfB richtig gefährlich, als Kamara mit einem schönen Zuspiel aus dem Mittelfeld die gesamte Lübecker Abwehr aushebelte und Hettwer plötzlich alleine auf Klewin zusteuerte. Sein Flachsschuss aus sechs Metern halblinker Position landete jedoch nur am linken Innenpfosten (59.).

Nun war der BVB am Drücker. Und nur zwei Minuten später war der Ball im Tor der Norddeutschen eingeschlagen. Nach einer Ecke landete der Ball bei Mario Šuver, dessen Kopfball wiederum Rodney Elongo-Yombo erreichte, und der aus kurzer Distanz per Kopf zur Führung einnetzte.

Reddemann gleicht postwendend aus

Nun war Feuer in der Partie. Der Aufsteiger aus Lübeck war um eine schnelle Antwort bemüht, und das gelang. Nur vier Minuten nach der Dortmunder Führung brachte ein Standard den VfB zurück ins Spiel. Eine Gözüsirin-Flanke an den Fünf-Meter-Raum der Westfalen verwandelte Simon Reddemann per Kopf zum 1:1.

Nach diesen turbulenten zehn Minuten ging es wie gehabt weiter. Hohes Tempo, hohe Intensität, aber wenig Torraumszenen. Unter dem Strich fehlten beiden Teams trotz hohem Engagements die letzte Präzision. Bitter für den BVB: Der erst in der 72. Minute eingewechselte Samuel Bamba sah in der Nachspielzeit nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte.

Auswärtsspiel in Aue

Am kommenden Spieltag müssen die Westfalen reisen. Auf dem Spieltag steht am Samstag, 25. November, die Partie bei Erzgebirge Aue (14 Uhr).