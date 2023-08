WDR-Sport ELF-Finale 2024 in Schalker Arena Stand: 04.08.2023 16:30 Uhr

Das Finale der European League of Football (ELF) findet 2024 in der Arena in Gelsenkirchen statt.

Wie die Liga am Freitag (04.08.2023), wird das Stadion des Fußballklubs FC Schalke 04 am 22. September 2024 Austragungsort des vierten ELF-Endspiels sein.

Aktuell kämpfen 16 Teams aus neun Nationen um die Teilnahme an den Playoffs und dann Finale 2023 am 24. September in Duisburg um den Titel. Zuletzt hatte die ELF mit Problemen zu kämpfen, weil sich die Leipzig Kings wegen finanzieller Schwierigkeiten zurückgezogen hatten.