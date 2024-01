WDR-Sport Eiskalter BVB II entführt drei Punkte aus Dresden Stand: 28.01.2024 21:27 Uhr

Borussia Dortmund II hat sich zum Abschluss des 23. Spieltags der 3. Liga einen Sieg beim Tabellenzweiten Dynamo Dresden erarbeitet.

Trotz eines klaren Feldvorteils Dresdens über weite Strecken der Partie kam Dortmund am Sonntagabend zu einem 2:1 (1:0)-Sieg und festigte Platz acht. Dresden verpasste durch die Niederlage die Rückkehr an die Tabellenspitze.

Dortmund bestraft Dresdens Fehler

Dresden bestimmte gegen einen personell geschwächten BVB die Anfangsphase und machte viel Druck. Bereits nach drei Minuten blockte die BVB-Defensive einen Schuss von Jakob Lemmer, Dortmunds Mario Suver entschärfte in höchster Not eine gefährliche Hereingabe von Dennis Borkowski (12.). Von den defensiv eingestellten Dortmundern war lange nichts in der Offensive zu sehen, doch Dresden schenkte den Gästen die Führung: Nach einem Fehlpass von Jonathan Meier zurück zu Dynamo-Keeper Kevin Broll sprintete Rodney Elongo-Yombo (23.) dazwischen und versenkte die Kugel im zweiten Versuch zum 1:0.

Dresden ließ sich nicht berirren und rannte weiter an. Ein Distanzschuss von Lemmer (28.) strich knapp am linken Pfosten vorbei, Franz Pfanne blockte fünf Meter vor dem eigenen Tor einen Versuch von Robin Meißner (33.) und BVB-Keeper Marcel Lotka wehrte einen Schuss aus spitzem Winkel von Borkowski (36.) ab. Die größte Möglichkeit vergab allerdings Luca Herrmann (39.), der mit einem Schuss aus zehn Metern am linken Pfosten scheiterte. Insgesamt spielte Dresden zu unsauber, sodass der BVB die glückliche 1:0-Führung mit in die Halbzeitpause nahm.

BVB startet mit Lattentreffer

Unmittelbar nach der Pause schlug Dortmund beinahe erneut eiskalt zu: Nach einer gefühlvollen Halbfeld-Flanke von Michael Eberwein köpfte Justin Butler (48.) den Ball an die Querlatte. Danach übernahm Dresden wieder das Kommando, konnte sich gegen konsequent verteidigende Gäste zunächst aber kaum zwingende Chancen erspielen.

In der 63. Minute gelang Dresden aber der Ausgleich. Der kurz zuvor eingewechselte Lucas Cueto setzte sich auf der linken Seite durch und passte scharf in die Mitte, wo Lemmer zunächst Silas Ostrzinski anschoss, der BVB-Keeper sich den Ball dann aber mit der Hand ins eigene Tor faustete.

Dresden schlägt sich selbst - Bamba freut sich

Dresden drückte auf die Führung, blieb im gegnerischen Starfraum aber oft zu unpräzise. Dann stellte Dortmund den Spielverlauf wieder auf den Kopf. Dresdens Niklas Hauptmann (87.) traf zunächst aus etwa drei Metern Entfernung nur den Pfosten, Dortmund leitete einen Konter ein. Diesen klärte Dresden - eigentlich - schnell, doch Lars Bünning verlor kurz vor dem Dresdener Strafraum den Ball an Dortmunds kurz zuvor eingewechselten Samuel Bamba (87.). Dieser fackelte nicht lange und setzte den Ball wuchtig ins lange Eck zum 2:1-Siegtreffer.