WDR-Sport Ehning und Weishaupt im EM-Kader

Ehning und Weishaupt im EM-Kader Stand: 31.07.2023 20:28 Uhr

Bundestrainer Otto Becker hat zwei seiner vier Teamplätze für die EM der Springreiter ab 29. August in Mailand an NRW-Reiter vergeben.

Marcus Ehning (Borken) mit Stargold und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Zineday gehören zum Aufgebot.

Außerdem geht Gerrit Nieberg (Sendenhorst) auf Ben in der Einzel-Konkurrenz an den Start. Als Reservepaar nominierte Becker den Riesenbecker Christian Kukuk mit Mumbai. Der Team-Wettbewerb findet am 1. September, die Einzel-Konkurrenz am 3. September statt.