WDR-Sport Duisburger Frauen vergeben ersten Saisonsieg in der Nachspielzeit

Der MSV Duisburg hat am 13. Spieltag der Frauen-Bundesliga beinahe den ersten Saisonsieg gefeiert - doch in der Nachspielzeit kassierten die Zebras beim SC Freiburg noch den bitteren Ausgleich.

Das Tabellenschlusslicht kam beim SC Freiburg am Sonntagabend zu einem 1:1 (0:0) und verbesserte sein Konto von zwei auf drei Punkte Punkte. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt aber bereits sieben Punkte.

Freiburg verpasst Führung in Halbzeit eins

Nach drei Minuten ließen die Freiburgerinnen eine Riesenchance zur Führung liegen. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite von Eileen Campbell kam der Ball über das Schienbein von Cora Zicai zu Lisa Karl, die aus sechs Metern links am Tor vorbeischoss. Die nächste Möglichkeit hatten wieder Gasteggeberinnen. Kayikci schlug einen präzisen langen Ball an die Ecke des Fünfmeterraums, wo die frei stehende Schasching eine Direktabnahme knapp verpasste.

Nach den ersten 20 Minuten kam der MSV besser ins Spiel, doch vieles blieb Stückwerk. Die Partie fand überwiegend im Mittelfeld statt. Kurz vor der Pause hatte Schasching (45.) noch eine Chance für Freiburg, ihr Schuss aus elf Metern aus halbrechter Position strich zentral über das Tor - Duisburgs Keeperin Ena Mahmutovic wäre aber wohl zur Stelle gewesen.

Ries bringt Duisburg in Führung

In der zweiten Halbzeit baute Freiburg wieder mehr Druck auf. Nach einer flachen Hereingabe von Selina Vobian nahm Hoffmann (61.) mit der Hacke und setzte die Kugel einen Meter am Pfosten vorbei.

Aus dem berühmten "Nichts" fiel dann aber der Führungstreffer für den MSV, als er zum ersten Mal in der Partie in den Freiburger Strafraum vorstieß. Durch einen Freiburger Fehlpass bekam Vanessa Fürst den Ball an der Kante des 16-Meter-Raums und zog sofort ab. Ihr abgefälschter Schuss sprang am Elfmeterpunkt vor die Füße von Taryn Ries (65.), die links unten ins Eck traf.

Bitterer Ausgleich nach Freiburger Ecke

Freiburg kämpfte um den Ausgleich, Punsar (75.) köpfte nach einer Flanke rechts am Tor vorbei. Duisburg verteidigte die Führung leidenschaftlich, doch in der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst kratzte MSV-Keeperin Mahmutovic einen Distanzschuss von Vobian (90.+3) noch aus dem Winkel. Bei der darauf folgenden Ecke fiel der Ausgleich, als die völlig frei stehende Janina Minge (90.+4) am langen Pfosten aus vier Metern einköpfen durfte.

Freiburg drückte auf den Sieg, Duisburgs Natalie Muth (90.+6) sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Vobian trat aus 25 Metern zum Freistoß an, Mahmutovic verhinderte mit einer weiteren Glanzparade die nächste MSV-Niederlage.

Am nächsten Sonntag steht der MSV wieder unter Zugzwang. Dann empfängt Duisburg den Tabellenneunten 1. FC Köln zum NRW-Duell. Der FC ist seit sechs Spielen sieglos.