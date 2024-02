WDR-Sport Düsseldorfer EG gegen München chancenlos Stand: 17.02.2024 22:23 Uhr

Gegen Meister EHC München gab es für die Düsseldorder EG in der Deutschen Eishockey-Liga nichts zu holen.

Die DEG unterlag München im heimischen Dome am Samstag (17.02.2024) mit 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) und kassierte damit die zweite Niederlage ein Folge. Veit Oswald (5.) und Markus Eisenschmid (13.) brachten die Gäste früh auf Kurs. Austin Ortega (42.) sorgte zu Beginn des Schlussdrittels für die Vorentscheidung.

Erst als Philip Gogulla (52.) der Anschlusstreffer gelang, wurden die Versuche der Düsseldorfer etwas wuchtiger. In den Schlussminuten wurde es vor dem Münchener Tor etwas hektischer und die DEG hatte am Ende auch das Plus an Torschüssen (29:18). Letztlich waren die Bemühungen der Gastgeber aber nicht zwingend genug.

Düsseldorf liegt mit 55 Punkten weiter einen Punkt hinter Rang zehn, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Am nächsten Spieltag geht es für die DEG zu den Grizzlys Wolfsburg (21.02.2024, 19.30 Uhr).