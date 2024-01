WDR-Sport Dritte Pleite in Serie: Arminia macht es Regensburg zu einfach Stand: 27.01.2024 16:10 Uhr

Arminia Bielefeld hat am 23. Spieltag der 3. Liga die vierte Pleite in Folge kassiert. Im Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg half die Arminia-Abwehr bei den Gegentoren kräftig mit.

Die Bielefelder verloren am Samstagmittag in Regensburg mit 0:2 (0:2) und bleiben damit in akuter Abstiegsgefahr. Jahn Regensburg hat dagegen vorrübergehend die Tabellenführung übernommen.Christian Viet (2./23.) erzielte beide Treffer für die Regensburger, die die letzter Viertelstunde in Unterzahl bestreiten mussten. Noah Ganaus sah in der 74. Minute die Rote Karte. Für die Arminia vergab Nassim Boujellab in der 48. Minute vom Elfmeterpunkt.

Arminia macht es Viet zu leicht

Schon nach nicht einmal zwei Minuten lag der Ball im Arminia-Tor. Und dabei machten es die Bielefelder den Regensburgern viel zu leicht. Viet legte den Ball locker mit der Hacke locker über Maximilian Großer hinweg und traf aus 15 Metern zentraler Position ins linke untere Eck, ohne das ein Bielefelder entscheidend eingriff.

Auch beim 2:0 half die Arminia fleißig mit. In der 22. Minute ging Torwart Jonas Kersken ohne große Not im Strafraum ins Dribbling. Wieder war Viet zur Stelle, nahm dem Arminia-Keeper den Ball ab und schon locker ins leere Tor ein.

Boujellab vergibt vom Punkt

Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Bielefeld dann plötzlich die Chance, ins Spiel zurückzukommen. Nach einem Foul von Regensburgs Benedikt Saller an Monju Momuluh im Strafraum zeigte Schiedsrichter Timo Gansloweit zu Recht auf den Elfmeterpunkt. Boujellab trat an, hämmerte die Kugel aber über das linke Kreuzeck.

Begleitet von "Wir wollen Euch kämpfen sehen"-Rufen aus dem Arminia-Fanblock kamen die Bielefeld zurück auf den Rasen. Am Bild änderte sich aber erst einmal nicht. Stattdessen bewahrte Kerksen seine Mannschaft vor dem 0:3, als er nach eine Ecke einen Kopfball von Vieth parierte (53.).

Anschließend war aber auch die Arminia besser im Spiel, schaffte es aber nicht, sich Chancen herauszuspielen. Auch Regensburg blieb bemüht, brachte aber ebenfalls keine gefährlichen Abschlüsse au das Arminia-Tor.

Ganaus sieht Gelb-Rot

In der 74. Minute schwächte sich der Jahn dann selbst - und das auf unnötige Art und Weise. Ganaus stand bei einem Angriff im Abseits, spielte aber auch nach dem Pfiff des Schiesdrichters weiter und schoss den Ball ins Arminia-Tor. Schieedsrichter Gansloweit bestrafte das mit einer Gelben Karte. Weil Ganaus aber zuvor schon Gelb gesehen hatte, musste er mit Gelb-Rot vom Platz.

Nutzen konnten die Bielefelder die Überzahl aber nicht. Zwar investierte Arminia noch einmal mehr ins Spiel nach vorne, blieb aber weitestgehend harmlos.

Weiter geht es für die Arminia am kommenden Samstag (16.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Viktoria Köln. Jahn Regensburg tritt am Sonntag (19.30 Uhr) beim MSV Duisburg an.