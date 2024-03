WDR-Sport Dortmunds Sabitzer zwei Spiele gesperrt Stand: 12.03.2024 12:39 Uhr

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss zwei Spiele auf Marcel Sabitzer verzichten.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag (12.3.2024) mit. Das Schiedsgericht ahndete damit ein grobes Foulspiel des Mittelfeldspielers am vergangenen Spieltag bei Werder Bremen. Sabitzer war in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einem harten Tackling an Mitchell Weiser von Schiedsrichter Deniz Aytekin des Feldes verwiesen worden. Der BVB gewann die Partie mit 2:1.