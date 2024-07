WDR-Sport Dortmund vor dem EM-Halbfinale: 100.000 englische und niederländische Fans in der Stadt Stand: 10.07.2024 17:31 Uhr

Vor dem EM-Halbfinale heute Abend in Dortmund sind deutlich mehr Fans als bisher beim Turnier. Allein 80.000 Niederländer, dazu tausende englische Fans.

Insgesamt 100.000 Fans sind heute in der Dortmunder Innenstadt. Davon allein rund 80.000 aus den Niederlanden. Ab 14.30 Uhr startete das Programm für die niederländische Fans am Fan-Meeting-Point an der Kampstraße. Um 16.45 Uhr zogen die Oranje-Anhänger dann mit einem Fanmarsch von der Kleppingstraße zum Stadion. Die Polizei rechnet dort mit bis zu 80.000 Menschen.

Friedensplatz schon gegen 14 Uhr geschlossen

Fans haben die Luft mit Farb-Pulver orange gefärbt.

Schon gegen Mittag war die Innenstadt fast komplett in orange getaucht. Die Fanzone am Friedensplatz war deshalb schon kurz nach 14 Uhr wegen Überfüllung geschlossen. Die Polizei wies mit Durchsagen darauf hin.

Fan Jan Gerben-Dijk (links) auf seinem Fahrrad

Im Westfalenpark werden wieder zusätzliche Flächen geöffnet, um für bis 43.000 Besucher Public-Viewing anzubieten. Im Park spielt ab 17 Uhr auch die "Hermes House Band".

Die englischen Fans sind in Dortmund klar in der Unterzahl

Schon am Vormittag feierten die ersten niederländischen Fans am Alten Markt in der Innenstadt. Die meisten natürlich in Orange. Auch einzelne englische Fans waren schon da, allerdings deutlich in der Minderheit. Vereinzelt wurde schon Pyrotechnik gezündet. Die Dortmunder Polizei hatte im Vorfeld darauf hingewiesen, dass das Abbrennen von Pyrotechnik in Deutschland verboten ist: "Damit gefährden Sie nicht nur sich, sondern auch andere Menschen und begehen möglicherweise sogar eine Straftat wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz."

Polizei rechnet mit Verkehrsstörungen - Fans sollen ÖPNV nutzen

Aufgrund des großen Fanaufkommens rechnete die Polizei Dortmund mit zahlreichen Verkehrsstörungen im Stadtgebiet. Sie richtete daher den Appell an die Fans: "Bitte reisen Sie frühzeitig an. Bitte nutzen Sie dazu, soweit möglich, öffentliche Verkehrsmittel. Wenn Ihnen dies nicht möglich ist, planen Sie bitte unbedingt mehr Zeit für Ihre Routen ein." Auch die städtischen Verkehrsbetriebe bitten die Fans, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Wegen des angekündigten Fanmarsches der niederländischen Fans werden zudem die B1 und B54 für mehrere Stunden gesperrt.

Lange Wartezeiten an der Grenze

Seit dem Mittag dauerte es vor allem an der deutsch-niederländischen Grenze besonders lange. Grund waren verstärkte Polizeikontrollen auf den Autobahnen anlässlich des Spiels, bis in den späten Nachmittag. Viele Fans kommen laut Polizei in Reisebussen. Die Kontrolle der Busse sei besonders zeitaufwändig, sagte ein Sprecher der Polizei.

Unsere Quellen: