WDR-Sport DHB-Pokal: HSG Krefeld verpasst Überraschung Stand: 13.09.2023 20:47 Uhr

Die HSG Krefeld Niederrhein hat in der 2. Runde des DHB-Pokals eine Überraschung gegen den Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen verpasst.

Die "Eagles" aus der 3. Bundesliga mussten sich am Mittwochabend in eigener Halle mit 37:40 (18:16) geschlagen geben und schieden damit aus dem Wettbewerb aus.

Dabei sah es lange Zeit so aus, als könnte der Außenseiter die Sensation schaffen. Bis zur 38. Minute führte die HSG mit 23:21, musste dann aber einen 6:0-Lauf des Gegners einstecken zum 23:27 (43.). In der Schlussphase kam Krefeld noch einmal bis auf ein Tor heran (36:37/58.), musste sich dann aber doch mit drei Treffern Differenz geschlagen geben. Lukas Hüller war mit sieben Toren bester Werfer der Hausherren.

In der 3. Liga ist Krefeld mit zwei Siegen in die Saison gestartet und führt aktuell die Tabelle an. Am vergangenen Wochenende gelang ein 36:29-Heimsieg gegen den Longericher SC aus Köln.