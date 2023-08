WDR-Sport DFB-Pokal: Gladbach mit großer Vorfreude nach Osnabrück Stand: 09.08.2023 13:45 Uhr

Nach einem personellen Umbruch und einer ermutigenden Vorbereitung startet ein runderneuerten Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal in die neue Saison.

Gerardo Seoane verspürt vor seinem ersten Pflichtspiel als Trainer von Borussia Mönchengladbach eine "große Vorfreude". Das sagte der Schweizer auf der Pressekonferenz vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Oberligisten TuS Bersenbrück am Freitag (18 Uhr).

Vorbereitung sorgt für Optimismus

Seoane, der im Sommer auf Daniel Farke als Chefcoach folgte, hat eine ordentliche Vorbereitung mit der Borussia hingelegt. Keine Niederlage in den Testspielen, dafür vier Siege und zwei Remis. Es mache Spaß, zu trainieren und Dinge zu entwickeln, "aber die Anspannung und der Fokus bei Pflichtspielen sind ganz anders als bei Testspielen", so Seoane am Mittwoch, zwei Tage vor dem ersten Pflichtspiel.

Der 44-Jährige zeigte sich zufrieden mit der Vorbereitung. Die Mannschaft setze die Vorgaben gut um und verteidige "solidarisch". Nur bei der Kompaktheit fehle noch "der letzte Feinschliff". Obwohl das Gladbacher Spiel "vertikaler" geworden sei, müsse sich das Team gegen kompakte Gegner mehr Chancen erarbeiten.

Mehr als 10.000 Gladbach-Fans in Osnabrück

Genau das wird gegen den Oberligisten aus Niedersachsen, der für das Pokalspiel in das Stadion des VfL Osnabrück an der Bremer Brücke ausweicht und als klarer Außenseiter in die Partie geht, wahrscheinlich auch nötig sein. "Es muss uns gelingen, mit und ohne Ball eine hohe Intensität an den Tag zu legen und so Fehler beim Gegner zu provozieren", so Seoane. Unterstützt wird sein Team in Osnabrück von über 10.000 Gladbacher Fans.

Auf dem Platz mit dabei sein wird wohl der zuletzt angeschlagene Neuzugang Tomas Cvancara. Falls der tschechische Angreifer doch ausfällt, stehen laut Seoane mit Robin Hack, Alassane Pléa und Grant-Leon Ranos drei Alternativen für den Sturm bereit.

Prominente Abgänge im Sommer

Der Angriff der Borussia ist nur eine der Baustellen, die sich durch die prominenten Abgänge im Sommer aufgetan haben. Dort haben die Gladbacher mit Marcus Thuram, Jonas Hofmann und Lars Stindl Qualität und Torgefahr verloren, die nun von Neuzugängen wie Cvancara, Ranos oder Franck Honorat aufgefangen werden muss. In der Abwehr verließ mit Ramy Bensebaini ein weiterer Leistungsträger den Verein.

Younes trainiert bei der U23 und ist "momentan kein Thema"

Keine Alternative stellt aktuell Ex-Nationalspieler Amin Younes dar, der sich bei U23 der Borussia fithält. "Wir haben auf seiner Position keinen Bedarf, deswegen ist er momentan kein Thema für uns", so Seoane. Ganz ausgeschlossen ist ein Bundesliga-Comeback des 30-Jährigen in Gladbach laut Seoane aber nicht: "Natürlich werden wir immer ein Auge drauf werfen. Wir sprechen intern, wie Amin sich im Training bei der U23 macht und stehen immer im Austausch mit (U23-Trainer) Eugen Polanski."

Der in Düsseldorf geborene Flügelspieler ist in der Gladbacher Jugend groß geworden und kam dort mit 18 Jahren zu seinem Bundesliga-Debüt. In Deutschland spielte er zuletzt von 2020 bis 2022 für Eintracht Frankfurt. Danach stand er bei Al-Ettifaq FC in Saudi-Arabien unter Vertrag und war zuletzt an den FC Utrecht in den Niederlanden verliehen.