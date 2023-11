WDR-Sport DFB-Pokal: Duisburg folgt Essen und Leverkusen ins Viertelfinale Stand: 26.11.2023 16:56 Uhr

Der Frauen-Bundesligist MSV Duisburg hat im Achtelfinale des DFB-Pokals einen knappen Sieg über den Regionalligisten FSV Mainz 05 gefeiert.

Das Liga-Schlusslicht setzte sich am Sonntag mit 2:0 (0:0) durch. Die Zebras waren über weite Strecken das spielbestimmende Team. In der zweiten Halbzeit landete ein Mainzer Klärungsversuch in den Füßen von Duisburgs Miray Cin, die sofort abzog. Den ersten Versuch konnte Mainz-Keeperin Anna Friedrichowitz noch parieren, doch Cin (63.) traf im Nachschuss. Meret Günster (88.) sorgte schließlich per Foulelfmeter für die Entscheidung.

Auch Essen und Leverkusen weiter

Die Essenerinnen Jacqueline Meißner (l.) und Lilli Purtscheller im Duell mit der Kölnerin Anna Gerhardt.

Bereits am Samstag waren die Bundesligisten SGS Essen und Bayer Leverkusen ins Viertelfinale eingezogen. Essen gewann mit 4:3 (2:1) gegen den 1. FC Köln. Die Kölnerinnen verwandelten einen 0:2-Rückstand in Essen bis zur 60. Minute zwar in eine 3:2-Führung, kassierten durch Katharina Piljić (78.) und Beke Sterner (80.) aber letztlich die entscheidenden Gegentreffer.

Zuvor hatten Annalena Rieke (6. Minute) und Natasha Kowalski (15.) die SGS in Führung gebracht und Dora Zeller (23./60.), Martyna Wiankowska (52.) die Partie für den FC zumindest zwischenzeitlich gedreht.

Kaum zittern musste dagegen Bayer Leverkusen beim 4:0-Erfolg gegen den Hamburger SV. Nikola Karczewska ebnete Bayer mit einem Doppelpack (24./52.) den Weg zum Sieg. Janou Levels (58.) und Estrella Merino Gonzales (61.) schraubten das Ergebnis noch nach oben.