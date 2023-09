WDR-Sport DFB-Pokal der Frauen: Köln, Essen und Duisburg im Achtelfinale Stand: 09.09.2023 18:00 Uhr

Die SGS Essen ist durch einen deutlichen Sieg beim VfL Bochum ins Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen eingezogen. Auch die Essener Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln und MSV Duisburg gewannen jeweils ihre Zweitrundenspiele.

SFC Stern 1900 - 1. FC Köln 0:10 (0:6)

DFB-Pokal der Frauen, SFC Stern gegen 1. FC Köln

Der 1. FC Köln ließ beim Auswärtsspiel am Samstag im Stadion Lichterfelde in Berlin keine Zweifel aufkommen: Die Kölnerinnen siegten beim Nordost-Regionalligisten SFC Stern 1900 mit 10:0 (6:0).

Allein Stürmerin Sharon Beck erzielte drei Tore für Köln; die Spielführerin der Gäste war darüber hinaus an weiteren Toraktionen beteiligt. Marleen Schimmer gelang ein Doppelpack, zudem trafen Meike Meßmer, Dora Zeller und Andrea Gavric für das Team von Trainer Daniel Weber, das außerdem von zwei Eigentoren der Gastgeberinnen profitierte.

VfL Bochum - SGS Essen 0:4 (0:2)

Die SGS Essen setzte sich am Samstagnachmittag insgesamt souverän beim Regionalligisten VfL Bochum durch. Das Endergebnis lautete 4:0 (2:0) für Essen. Das Zweitrundenspiel wurde im Ruhrstadion ausgetragen, wo sonst die VfL-Fußballer um Bundesliga-Punkte kämpfen, und fand im Rahmen der Bochumer Jubiläumsfeierlichkeiten statt.

Obwohl die Bochumerinnen zwei Ligen tiefer spielen als ihre Gegnerinnen, hielten sie zunächst gut mit. Erst ein Doppelschlag kurz vor der Halbzeitpause brachte Essen auf die Siegerstraße: Ramona Maier (44. Minute) und Maike Berentzen (45.+1) brachten der favorisierten SGS eine komfortable Halbzeitführung. Nach einem weiteren Doppelschlag kurz nach der Pause war das Revier-Duell vor 2.100 Zuschauern so gut wie entschieden: Jacqueline Meißner (53.) und erneut Berentzen (54.) erhöhten die Essener Führung, die bis zum Abpfiff bestand hatte.

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 0:3 (0:2)

Die Mönchengladbacherinnen sind in der zweiten Pokal-Runde ausgeschieden. Der Zweitligist musste sich im Heimspiel gegen den klassenhöheren SV Werder Bremen am Samstag mit 0:3 (0:2) geschlagen geben.

Amira Dahl gelang bereits in der siebten Minute die Gäste-Führung. Christin Meyer erhöhte für die Hanseatinnen nach einer halben Stunde Spielzeit. Auch in der zweiten Halbzeit schaffte die Borussia im Grenzlandstadion keinen Treffer. In der Nachspielzeit stellte die Bremerin Melina Kunkel den Endstand her.

Arminia Bielefeld - MSV Duisburg 1:6 (0:3)

Im NRW-Duell zwischen dem Regionalligisten Bielefeld und dem Erstligisten MSV Duisburg war die Arminia deutlich unterlegen. Duisburg verbuchte am späten Samstagnachmittag einen ungefährdeten 6:1 (3:0)-Auswärtssieg und steht damit im Pokal-Achtelfinale.

Dem MSV gelang schon in der ersten Minute das Führungstor. Auch danach behielten die Duisburgerinnen die Oberhand. Jocelyn Hampel gelang in der 81. Minute lediglich der Ehrentreffer für Bielefeld.

Weitere NRW-Teams sind im Einsatz

Im weiteren Verlauf des Wochenendes spielen auch noch weitere NRW-Teams um den Achtelfinaleinzug im DFB-Pokal der Frauen:



FSV Gütersloh 2009 - RB Leipzig (Sa., 17.30 Uhr)

SV Meppen - Bayer 04 Leverkusen (So., 16 Uhr)

Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen ist für den 25./26. November angesetzt. Das Finale findet am 9. Mai 2024 statt.