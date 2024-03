WDR-Sport DFB-Fußballerinnen treten in EM-Qualifikation in Aachen an Stand: 08.03.2024 12:02 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr erstes Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Island in Aachen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag (08.03.) mitteilte, wird die Partie am 9. April im Aachener Tivoli stattfinden. Zuvor tritt die Auswahl von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch am 5. April in Österreich an. Weiterer Gegner in der Qualifikation ist Polen.

Ziel des DFB-Teams ist es, sich direkt für die EM-Endrunde in der Schweiz vom 2. bis zum 27. Juli 2025 zu qualifizieren. Dafür ist Platz eins oder zwei in der Gruppe nötig, in der das deutsche Nationalteam Favorit ist. Das letzte Spiel findet bereits am 16. Juli daheim gegen Österreich statt, danach folgen die Olympischen Spiele.