WDR-Sport Der Sommerfahrplan der NRW-Bundesligisten Stand: 28.06.2023 08:59 Uhr

Die Bundesligisten haben in diesem Sommer viel Zeit, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Wir geben einen Überblick, wer wo trainiert und gegen wen getestet wird.

Borussia Dortmund

Trainingsstart:

5. Juli



Trainingslager:

24. Juli bis 3. August in den USA



Testspiele:

12. Juli gegen Westfalia Rhynern

22. Juli gegen Rot-Weiss Essen

27. Juli gegen San Diego Loyal (in San Diego)

30. Juli gegen Manchester United (in Las Vegas)

2. August gegen FC Chelsea (in Chicago)

6. August gegen Ajax Amsterdam

----------------------------------

Bayer 04 Leverkusen

Trainingsstart:

10. Juli



Trainingslager:

23. bis 29. Juli in Saalfelden (Österreich)



Testspiele:

21. Juli gegen SC Paderborn

28. Juli gegen Real Sociedad (in San Sebastian)

5. August gegen West Ham United

----------------------------------

1. FC Köln

Trainingsstart:

10. Juli



Trainingslager:

13. bis 21. Juli in Maria Alm (Österreich)



Testspiele:

16. Juli gegen Gornik Zabrze und Hannover 96

28. Juli gegen Fortuna Köln

----------------------------------

Borussia Mönchengladbach

Trainingsstart:

9. Juli



Trainingslager:

23. bis 30. Juli in Rottach-Egern



Testspiele:

15. Juli gegen FC Wegberg-Beeck

22. Juli gegen 1. FC Saarbrücken

26. Juli gegen FC Ingolstadt

5. August gegen HSC Montpellier

----------------------------------

VfL Bochum

Trainingsstart:

5. Juli



Trainingslager:

23. bis 30. Juli in Bruneck (Italien)



Testspiele:

11. Juli gegen Kickers Emden

15. Juli gegen SC Verl

21. Juli gegen Fortuna Düsseldorf

26. Juli gegen Spezia Calcio

29. Juli gegen Parma Calcio

5. August Gegner noch offen