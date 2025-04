WDR-Sport DEL2: Ravensburg gleicht aus - Klassenerhalt für DEG in Sicht Stand: 27.04.2025 19:59 Uhr

Die Saison könnte für die sportlich aus der DEL abgestiegene Düsseldorfer EG doch noch ein gutes Ende nehmen.

Im Finale der DEL2 gewannen die Ravensburg Tower Stars das sechste Spiel mit 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) und glichen in der "Best of seven"-Serie zum 3:3 aus. Ravensburg hatte in der Serie bereits 1:3 zurückgelegen. Das Entscheidungsspiel findet am Dienstag in Ravensburg (20 Uhr) statt.

Die sportlich abgestiegenen Düsseldorfer würden in der Beletage des deutschen Eishockeys dann verbleiben, wenn die Oberschwaben den Titel holen, denn Ravensburg hat keine Erstligalizenz beantragt.