WDR-Sport DEL2: Krefeld Pinguine lösen Ticket für Playoff-Halbfinale Stand: 23.03.2025 21:30 Uhr

Die Krefeld Pinguine dürfen nach dem Einzug ins Playoff-Halbfinale der DEL2 weiter von der Rückkehr ins Eishockey-Oberhaus träumen.

Der KEV gewann am Sonntag das sechste gegen die Blue Devils Weiden in Weiden mit 5:4 (1:0, 1:1, 2:3, 1:0) nach Verlängerung und entschied die Serie mit 4:2 für sich. Im Halbfinale treffen die Pinguine auf die Ravensburg Towerstars. Spiel eins findet am kommenden Freitag (28.03.2025/19.30 Uhr) in Krefeld statt.

Krefeld verspielt 3:1-Führung

Die Pinguine entschieden das erste Drittel dank eines Treffers von Mike Fischer (11.) knapp mit 1:0 für sich. Im zweiten Spielabschnitt glich Neal Samanski (26.) für Weiden aus. Die Pinguine nutzten in der Schlussphase des Drittels ihre zweite Überzahl zur erneuten Führung durch Alexander Weiß (38.).

Im Schlussdrittel erhöhte Lucas Lessio für die Gäste auf 3:1 (44.). Knapp zehn Minuten vor dem Ende kam Weiden zum Anschlusstreffer durch Lukas Vantuch (51.). Eine Kleine Strafe wegen Hakens gegen Erik Buschmann verhalf den Hausherren zu einem Powerplay, das sie zum Ausgleichstreffer durch Tyler Ward nutzten (54.) und damit eine dramatische Schlussphase eröffneten.

Hirano rettet KEV in die Verlängerung

Drei Minuten vor dem Ende hatte Weiden das Spiel nach einem Tor von Maximilian Kolb gedreht (58.). Doch Krefeld schlug umgehend. 91 Sekunden nach dem 4:3 traf Yushiroh Hirano für die Pinguine zum 4:4 (59.). Kurz darauf kassierte Lessio eine Zwei-Minuten-Strafe und Weiden hatte in der letzten Minute noch einmal eine Überzahlphase, die aber ohne weiteres Tor endete. Stattdessen handelte sich Weidens Constantin Vogt acht Sekunden vor Schluss selbst eine Zeitstrafe ein, weshalb die Verlängerung mit vier gegen vier startete.

Nach 48 Sekunden war Krefeld komplett und hatte selbst noch eine gute Minute Überzahl, konnte diese aber nicht nutzen. Besser machten es die Pinguine in der 8. Minute der Verlängerung, als Davis Vandane den umjubelten Siegtreffer erzielte.