WDR-Sport DEL: O'Donnell-Doppelpack beschert DEG zweiten Sieg in Folge Stand: 19.01.2025 16:20 Uhr

Die Düsseldorfer EG hat im Abstiegskampf der DEL einen wichtigen Sieg beim EHC München gefeiert. Matchwinner war Brendan O'Donnell mit einem Doppelpack.

Die DEG siegte am Sonntag in München mit 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). Durch den Sieg konnten die Düsseldorfer die Distanz zum Abstiegsplatz halten und gewannen in dieser Saison erstmals zwei Spiele in Folge.

Im ersten Drittel hatten die Gastgeber mehr Spielanteile, doch das effektivere Team waren die Gäste aus dem Rheinland, die mit dem Schwung aus dem überraschend deutlichen 7:2-Erfolg in Frankfurt von vor zwei Tagen in die Partie gingen.

Gaudet und O'Donnell bringen DEG in Front

Die DEG ging mit einer der ersten Chancen durch Tyler Gaudet in Front (10.). Nico Krämmer gelang zwar kurz darauf der Ausgleich (13.). Doch den Münchnern fehlte im ersten Abschnitt die Konsequenz in der Defensive.

Zweikampf zwischen Alexander Ehl vom Düsseldorfer EG gegen Will Butcher vom EHC München

So luchste Sinan Akdag einem EHC-Spieler in dessen Verteidigungszone den Puck ab, legte ihn auf Brendan O'Donnell ab, der zur Freude der knapp 600 mitgereisten DEG-Fans zur Düsseldorfer 2:1-Führung einnetzte (20.). Auch im Mitteldrittel ließen die Düsseldorfer den offensiv wenig durchschlagskräftigen Münchenern nur wenig Raum und gestatteten den Hausherren nur wenige Torchancen. Kam der EHC mal in eine gute Schussposition, stand Goalie Henrik Haukeland seinen Mann im DEG-Tor.

Nur wenig Torchancen

So entwickelte sich ein Spiel, das sich vornehmlich in der neutralen Zone abspielte. Glück hatten die Gäste, als Dominik Bitter in der Schlussminute quasi freistehend nur das Außennetz traf.

So ging es ohne weitere Tore ins Schlussdrittel, in dem die fast schon lethargisch agierenden Münchener weiterhin Probleme hatten, sich gegen die gut eingestellten und auch physisch stärkeren Düsseldorfern durchzusetzen.

O'Donnell und Rymsha machen den Sieg perfekt

Selbst in Unterzahl nach zwei Minuten für Akdag wegen Hakens (52.) gelang dem EHC nicht viel, man merkte dem Team deutlich die Verunsicherung an. Die DEG hielt defensiv gut dagegen und machte mit dem 1:3 durch O'Donnells zweiten Treffer kurz vor dem Ende den Deckel drauf (58.).

Doch damit noch nicht genug. Nach einem Konter traf Drake Rymsha in der Schlussminute nach einem abgefangenen Angriff der Münchener zum 1:4-Endstand.

NRW-Duell in Köln

Für die DEG geht es am Freitag weiter mit dem Rhein-Klassiker gegen die Kölner Haie. Die Partie beginnt um 19.30 Uhr.