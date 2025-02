WDR-Sport DEL: Kölner Haie gewinnen auch viertes Rheinderby gegen Düsseldorf Stand: 16.02.2025 18:51 Uhr

Die Kölner Haie haben auch das vierte Rheinderby der Saison gegen die Düsseldorfer EG gewonnen und den Rivalen tiefer in Abstiegsnot geschickt.

Der KEC setzte sich am 45. DEL-Spieltag am Sonntag mit 5:3 (1:0, 2:2, 1:1) durch und feierten nach zuvor zwei Niederlagen wieder einen Sieg. Für Schlusslicht DEG war es die dritte Pleite hintereinander, die punktgleichen Augsburger Panther haben aber ein Spiel mehr absolviert.

Köln siegt dank Powerplay-Effizienz

Die Haie gingen aufgrund der Tabellensituation und der drei bisherigen Derbysiege in dieser Spielzeit als klarer Favorit in die Partie und wurden dieser Rolle auch im ersten Drittel gerecht. Marco Münzenberger sorgte in der 10. Minute nach einem Doppelpass mit Maximilian Kammerer für die verdiente Kölner Führung. Die DEG kam danach durchaus auch zu eigenen Gelegenheiten, konnte Julius Hudacek im Tor der Haie aber nicht überwinden und so blieb es beim verdienten 1:0 nach den ersten 20 Minuten.

Kurz nach Beginn des zweiten Spielabschnitts war die DEG wieder im Spiel. Kyle Cumiskey schnappte sich den Puck in der eigenen Hälfte und traf kurz darauf nach Vorbarbeit von Philipp Gogulla zum 1:1 (21.). Fünf Minuten später nutzten die Haie ihr erstes Powerplay der Partie zum 2:1 durch Parker Tuomie (26.). Dennoch war Düsseldorf nun gut in der Partie und glich nicht unverdient durch Laurin Braun zum 2:2 aus (37.). Kurz vor dem Drittelende gelang den Haien aber erneut ein Powerplay-Treffer von Josh Currie zum 3:2 (39.).

Auch das Schlussdrittel begann mit starken Düsseldorfern, die sich einige Chancen erspielten, in Person von Drake Rymsha aber durch eine Unsportlichkeit wieder selbst dezimierten. Und auch dieses Powerplay nutzten die Haie zum 4:2 durch Justin Schütz (47.). Die DEG riskierte in der Schlussphase noch einmal alles, nahm den Torhüter vom Eis und kam 1:28 Minuten vor dem Ende tatsächlich zum Anschlusstreffer durch Brendan O'Donnell. 33 Sekunden vor Schluss traf Schütz für Köln ins leere Tor zum 5:3-Endstand.

