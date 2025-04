WDR-Sport DEL-Halbfinale - Haie diesmal als Hechte unterwegs Stand: 01.04.2025 09:01 Uhr

Als Hechte im Karpfenteich könnte man die Kölner Haie im anstehenden Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga sehen. Die Kölner sind unter den vier Teams der klare Außenseiter.

Es ist einiges los auf der Geschäftsstelle der Kölner Haie. Der Ticketverkauf für die Halbfinalserie gegen den ERC Ingolstadt ist in vollem Gange - die Karten sind heiß begehrt. Es ist so etwas wie Eishockey-Euphorie ausgebrochen in der Stadt - erstmals seit 2019 haben die Haie mal wieder das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft erreicht.

"Es war überwältigend"

"Es war überwältigend. Die Jungs haben 60 Minuten hart gekämpft und alles gegeben. Die Fans waren unglaublich", sagte Matchwinner Alexandre Grenier nach dem entscheidenden 3:1-Sieg im sechsten Play-off-Duell mit Eishockey-Vizemeisterden Fischtown Pinguins Bremerhaven, während sich seine Teamkollegen von den 18.000 begeisterten Fans in der Arena für den ersten Halbfinaleinzug seit sechs Jahren feiern ließen.

Jetzt aber steht die ultimative Herausforderung für den Sechsten der Hauptrunde bevor. Es geht gegen den ERC Ingolstadt, das bisher in der Saison absolut dominierende Team der DEL.

"Ingolstadt spielt eine sehr gute und souveräne Saison, sie sind insbesondere offensiv sehr stark. Sie haben eine hohe Qualität und eine hohe Geschwindigkeit im Team. Sie sind für mich der Favorit in dieser Serie - sie waren nach der Hauptrunde Tabellenerster und haben mittlerweile weit über 200 Tore geschossen", sagt KEC-Kapitän Moritz Müller im Gespräch mit wdr.de.

Ingolstadt gilt als Titelfavorit

Satte 26 Punkte trennten beide Teams in der Hauptrunde nach 52 Spielen, die Favoritenrolle liegt klar beim Haie-Gegner. Der ERC setzte sich in seinem Viertelfinale mit 4:2 gegen die Nürnberg Ice Tigers durch. Die Bayern gelten auf dem Papier als Titel-Favorit, gewannen in der Hauptsaison drei der vier direkten Duelle gegen Köln.

Mit der Rolle des "Underdog" geht der KEC gern in die Spiele, wie Müller sagt: "Die Saison hat gezeigt, dass wir mit den besten Teams der Liga mithalten können - wir haben auch in Ingolstadt gewinnen können. Ich erwarte eine enge Serie gegen einen sehr guten Gegner. Wir wollen uns nicht verstecken, sondern alles dafür tun, jedes Spiel zu gewinnen.“

4:1 - letztes Duell ging an Köln

Viermal ist man in der Hauptrunde auf den ERC getroffen, in den ersten drei Partien setzte es teils deutliche Niederlagen. Mutmacher ist allerdings das letzte Duell mit dem ERC am 42. Spieltag. Ende Januar gewannen die Haie beim DEL-Dominator auswärts mit 4:1.

In jener Partie gelang den Haien ein regelrechter Blitzstart. Nach nur 20 Sekunden hatte Justin Schütz schon zum 1:0 getroffen. Hellwach sein vom ersten Bully an - das ist natürlich gerade jetzt in den entscheidenden Momenten nötig. Die bisherigen Play-off-Spiele haben gezeigt: Es gewinnen jeweils die Teams mit der besten Tagesform und dem Momentum auf ihrer Seite. Kleinigkeiten entscheiden.

Müller sieht das jedenfall so: "Ingolstadt spielt ein sehr unkonventionelles Spiel mit sehr viel Offensive und ist eher weniger positionsgetreu. Sie laufen sehr viel und haben in diesem Bereich viel Qualität. Sie sind ständig in Bewegung, weswegen wir zu jedem Zeitpunkt konzentriert und taktisch diszipliniert sein müssen. In der Defensive wach zu sein, kann ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg werden."

Fan-Andrang enorm

Beeindruckt sind die Kölner Akteure von der Fan-Unterstützung. Nationalspieler Tim Wohlgemuth zeigte sich von der Kulisse bei Europas Zuschauerkrösus begeistert: "Das ist jedes Mal Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das hier abläuft. Die hatten ja nur zwei Tage Zeit, Tickets zu verkaufen, und es kommen wieder 18.000, es ist unfassbar."

Die Kölner Eishockey-Festspiele gehen im Halbfinale gegen den ERC Ingolstadt weiter. "Sie sind das beste Team der Liga in der Hauptrunde", betonte Wohlgemuth, "da schauen wir mal."

Es geht los in Ingolstadt

Gespielt wird wie schon im Viertelfinale abwechselnd auswärts und zu Hause. Ingolstadt hat zum Start Heimrecht, in Köln finden die Duelle Nummer zwei, vier und möglicherweise sechs statt.