WDR-Sport DEG siegt nach Verlängerung in Wolfsburg Stand: 07.01.2024 16:26 Uhr

Die Düsseldorfer EG hat in der Deutschen Eishockey Liga ihren ersten Sieg im Jahr 2024 gefeiert.

Die Mannschaft von Headcoach Thomas Dolak gewann am Sonntagnachmittag bei den Grizzlys Wolfsburg mit 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) nach Verlängerung.

Vor 3.777 Zuschauern waren die Gastgeber im ersten Drittel das überlegene Team: Chris Wilkie erzielte in einer Wolfsburger Überzahl-Phase das Führungstor für die Grizzlys (18. Minute) - der erste Schussversuch des US-Amerikaners war erfolglos geblieben, direkt danach fand der Puck den Weg ins Netz. DEG-Goalie Henrik Haukeland hatte schlechte Sicht bei Wilkies Schuss.

Düsseldorf gewann im ersten Drittel nur drei von 14 Bullys und kam in der Offensive kaum zum Zuge: Eine gute DEG-Chance vergab Philip Gogulla in der siebten Spielminute, als er frei vor dem Wolfsburger Tor zum Abschluss kam, aber an Grizzlys-Goalie Dustin Strahlmeier scheiterte.

Auch im zweiten Drittel setzte sich die Wolfsburger Überlegenheit fort. Torhüter Haukeland war Düsseldorfs bester Spieler und bewahrte sein Team vor einem höheren Rückstand.

Auch die Düsseldorfer Chancenverwertung war ausbaufähig. In der 36. Spielminute konnten die Rheinländer eine Doppelchance nicht zum Ausgleich nutzen: Wolfsburg-Goalie Strahlmeier wehrte zunächst einen Schuss von Düsseldorfs Kevin Clark ab, der bei einem Konter freie Bahn hatte. Im Nachschuss scheiterte dann auch DEG-Verteidiger Bernhard Ebner am starken Strahlmeier.

In das dritte Drittel startete die DEG engagiert, war die aktivere Mannschaft und erspielte sich mehrere Chancen. Der Ausgleich lag in der Luft. In der 53. Spielminute gab es für die Gäste dann aber einen Dämpfer: Die Düsseldorfer forderten eine Strafe gegen einen Wolfsburger - die gab es jedoch nicht, stattdessen kassierte kurz darauf der Düsseldorf-Stürmer Clark eine Strafe wegen Stockschlags und musste für vier Minuten vom Eis.

Die Wolfsburger Überzahl überstand das Team von DEG-Headcoach Thomas Dolak unbeschadet. Und kurz danach durften die Gäste dann tatsächlich selbst jubeln: Von der linken Seite pirschte sich Brendan O'Donnell an das Wolfsburger Tor heran, und vom Bullykreis schlenzte er den Puck zum Ausgleich ins Netz (58. Minute).

Das Duell ging in die Verlängerung. Die Gäste agierten weiter mutig - und wurden belohnt. Bei einem Konter spielte Victor Svensson seinen Teamkollegen Kyle Cumiskey frei, der direkt zum 2:1 einschoss (64. Minute).

Köln und Iserlohn jeweils auswärts gefordert

Am späteren Sonntagnachmittag sind auch noch die Kölner Haie und das Tabellenschlusslicht Iserlohn Roosters im Einsatz: Die Haie spielen in Ingolstadt, die Roosters in Straubing.