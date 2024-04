WDR-Sport CL: BVB erwartet "Hexenkessel" in Madrid - Malen fehlt Stand: 09.04.2024 17:17 Uhr

Borussia Dortmund ist ohne Angreifer Donyell Malen zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atletico Madrid geflogen. Sportdirektor Sebastian Kehl erwartet am Mittwoch einen harten Kampf.

Erst in Madrid die Knochen hinhalten, dann zu Hause einen magischen Abend erleben: Borussia Dortmund träumt vom Champions-League-Halbfinale. Auf den BVB wartet dabei am Mittwoch (21 Uhr) bei Atletico eine große Herausforderung.

Sportdirektor Sebastian Kehl hat die Mannschaft auf einen harten Kampf eingestellt. "Wir wissen, was uns erwartet - eine sehr intensive, hitzige Atmosphäre, ein Hexenkessel - und eine Mannschaft, die hart verteidigt. Wir werden viele Zweikämpfe führen, müssen robust sein, müssen uns wehren. Ansonsten werden wir nicht bestehen können", so Kehl vor der zweieinhalbstündigen Flugreise gen Süden.

Donyell Malen noch nicht wieder fit

Nicht mit an Bord war Angreifer Donyell Malen, der wegen muskulärer Probleme bereits die Topspiele gegen Bayern (2:0) und Stuttgart (0:1) verpasst hatte. "Leider hat es nicht gereicht, er ist auch noch ein bisschen infektiös geworden. Schade, aber ansonsten sind alle dabei", teilte der BVB-Sportdirektor mit.

Der Niederländer Malen ist neben Nationalspieler Niclas Füllkrug mit elf Treffern der beste Dortmunder Torschütze in dieser Bundesliga-Saison. Auch im Achtelfinale der Königsklasse war er im Hinspiel gegen PSV Eindhoven (1:1) erfolgreich.

50:50-Chance auf das Halbfinale

In der Liga zittert der BVB darum, in der kommenden Saison überhaupt noch in der Königsklasse spielen zu dürfen. Die 0:1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart im "Champions-League-Endspiel" der Bundesliga war ein herber Rückschlag - der BVB rutschte dadurch auf den fünften Tabellenplatz ab. Es droht der Verlust von Prestige und viel Geld. "Das lief nicht so gut für uns. Aber wir werden bis zum letzten Tag kämpfen", versicherte Kehl.

Gegen Atletico, so glauben die Verantwortlichen in Dortmund, gibt es eine 50:50-Chance auf das Halbfinale, auch wenn die Spanier alles Erlaubte und Unerlaubte für den Sieg tun werden, da ist man sich sicher.

Atletico-Trainer Diego Simeone hat ein Team von knallharten und abgezockten Profis versammelt. Der ehemalige BVB-Spieler Axel Witsel und Frankreichs 2018er-Weltmeister Antoine Griezmann ragen heraus - wer diese Mannschaft bezwingen will, muss leiden. Doch Griezmann warnt seine Kollegen: Der BVB habe schließlich gerade erst "die Bayern in deren Haus" besiegt. Der Respekt ist also auf beiden Seiten groß.

Auch Atletico mit Problemen

An der Zielsetzung ändere sich indes nichts. "Wir werden uns etwas einfallen lassen und wollen natürlich weiterkommen, das wäre ein großartiger Erfolg", so Kehl. Atletico habe ähnlich wie der BVB derzeit in der Liga Probleme und sei "nicht so stabil wie in den letzten Jahren." Das Simeone-Team belegt in Spanien derzeit den vierten Rang, nur zwei Punkte vor dem Tabellenfünften Athletic Bilbao.

2014 und 2016 stand Atletico im Champions-League-Finale - und verlor jeweils hochdramatisch gegen den verhassten Stadtrivalen Real. Seitdem hat sich die Mannschaft stark verändert, sie ist aber für BVB-Trainer Edin Terzic weiter "ein sehr starker Gegner". Einer, den die Borussia 2018 allerdings auch mal 4:0 aus dem Stadion geschossen hat. Wiederholung gerne erwünscht.