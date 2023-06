WDR-Sport CHIO - David Will sorgt für ersten Erfolg der deutschen Springreiter Stand: 29.06.2023 16:13 Uhr

David Will hat am Donnerstag (29.06.2023) für den ersten Heimsieg der deutschen Springreiter beim CHIO in Aachen gesorgt. Der 35 Jahre alte Reiter aus Marburg gewann am dritten Tag des weltweit größten Reitturniers eine Prüfung für Nachwuchspferde.

Will setzte sich vor dem Nationenpreis am Abend im Sattel von Dax vor Mégane Moissonnier aus Frankreich mit Safira durch. Auf Platz vier kam Maurice Tebbel aus Emsbüren mit Kenzo.

Sieg nach Großem Preis ohne Top-3-Platzierung

Am Mittwoch waren die deutschen Springreiter beim Großen Preis noch ohne Podestplatz geblieben. Gerrit Nieberg, Richard Vogel und Philipp Weishaupt schafften es nach jeweils fehlerfreien Läufen zwar ins Stechen, dort patzte das deutsche Trio jedoch. Yuri Mansur sicherte sich den Sieg im ersten großen Wettbewerb der CHIO-Woche.