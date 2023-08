WDR-Sport BVB II - Wunsch nach einer Saison ohne "Abstiegsstress" Stand: 01.08.2023 20:51 Uhr

Borussia Dortmunds U23 startet am Samstag in seine dritte Drittliga-Saison in Folge. Mit dem Abstiegskampf - wie in der vergangenen Spielzeit - will das Team nichts zu tun haben.

Auf jeden Fall besser als Platz 13 - dies ist das erklärte Ziel von Borussia Dortmund II, wenn das Team am Samstag (14 Uhr) mit einem NRW-Duell gegen Aufsteiger Preußen Münster in die neue Drittliga-Saison startet.

Zuletzt drohte der Abstieg in die Regionalliga

Nach einem guten neunten Platz in der Saison 2021/22 hatten die Schwarz-Gelben die letzte Spielzeit auf diesem Rang 13 abgeschlossen, mit acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Doch die Situation war lange Zeit kritisch.

Jan Zimmermann.

Am Ende der Hinrunde hatte der BVB II nur einen Punkt Vorsprung auf Platz 17. Als es auch danach nicht besser wurde, zogen die Verantwortlichen im Februar die Notbremse und beurlaubten Trainer Christian Preußer, der erst zu Saisonbeginn gekommen und genau ein Jahr zuvor bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf entlassen worden war. Sein Nachfolger Jan Zimmermann stabilisierte die Mannschaft und führte sie zum Klassenerhalt.

Viel Bewegung im Kader

Das Team wird in dieser Saison ein anderes Gesicht haben, denn es gab viel Bewegung im Kader. 13 Spieler verließen die Borussia im Sommer, zehn wurden neu verpflichtet - dazu kommen etwa ein halbes Dutzend Nachwuchsspieler, die der Klub aus der U19 hochgezogen hat.

Mit Justin Njinmah hat die BVB-Offensive seinen mit Abstand besten Scorer verloren. Der 22-Jährige glänzte in der vergangenen Saison mit 13 Toren sowie sechs Vorlagen und kehrte nach einer Leihe zu Werder Bremen zurück. Kompensieren sollen diesen Abgang vor allem Julian Hettwer (MSV Duisburg) und Rückkehrer Paul-Philipp Besong (1. FC Nürnberg). Bei seinem Debüt während der Drittliga-Generalprobe gegen Go Ahead Eagles Deventer erzielte Hettwer beim 2:0-Sieg der Dortmunder beide Treffer. Zudem kam Linksaußen Justin Butler (FC Ingolstadt).

In der Defensive muss Dortmund ohne den 33 Jahre alten Routinier und Führungsspieler Niklas Dams auskommen (Wuppertaler SV). Seine Rolle im Kader mit einem Altersdurchschnitt von knapp 21 Jahren könnte künftig der 29-jährige Patrick Göbel einnehmen (FSV Zwickau). Im Mittelfeld wurde "Dauerbrenner" Ole Pohlmann (31 Spiele, drei Tore, acht Vorlagen) zwar offiziell zu den Profis beordert, der 22-Jährige dürfte wohl aber auch weiter bei der U23 zum Einsatz kommen.

Vorbereitung gut gelaufen

Die Saisonvorbereitung unter Trainer Zimmermann lief gut: In fünf Testspielen feierte das Team vier Siege, dazu kam ein Remis. Nach dem 2:0 über Deventer äußerte sich Zimmermann zuversichtlich: "Das war eine taktisch sehr gute Leistung von den Jungs. Auch was Teamgeist und Laufbereitschaft angeht, haben wir das heute echt stark gemacht", sagte der 43-Jährige . "Die Partie gibt uns ein gutes Gefühl."

Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der BVB-U23 (Archivbild).

Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23, hofft auf eine "ruhige Saison - ohne diesen täglichen Abstiegsstress. Letztendlich wünsche ich mir, dass wir eine ruhige Saison spielen und von Anfang an Punkte sammeln. Die Mannschaft sollte dazu in der Lage sein", sagte Preuß in einem Klubinterview.