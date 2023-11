WDR-Sport BVB II holt Remis in Ingolstadt - Lotka sieht Rot Stand: 04.11.2023 18:30 Uhr

Borussia Dortmund II hat in der 3. Liga einen Auswärtssieg beim FC Ingolstadt verpasst.

Die Dortmunder U23 musste sich am Samstag nach eigener Führung letztlich mit einem 1:1 (1:0)-Remis begnügen. Durch den Punktgewinn verhinderte der BVB-Nachwuchs, dass die Oberbayern in der Tabelle vorbeiziehen - Dortmund II belegt den zehnten Tabellenplatz, Ingolstadt den elften.

Die Partie vor 6.000 Zuschauern in Ingolstadt startete ausgeglichen: Die Dortmunder hatten zunächst mehr Spielanteile, Ingolstadt mehr Zug zum Tor.

Eberwein trifft für BVB II

Etwas überraschend ging der BVB II in Führung: Nach Vorlage von Julian Hettwer umkurvte Michael Eberwein den FCI-Keeper Marius Funk und schoss den Ball ins Tor (34.). Hettwer hatte eine Hereingabe von rechts durch Rodney Elongo-Yombo stark verarbeitet und den Ball durch die Beine des Ingolstädters Ryan Malone zu Eberwein gespitzelt.

Ingolstadts Testroet gleicht aus

In der zweiten Halbzeit intensivierten die Ingolstädter ihre Offensivbemühungen, und in der 51. Minute gelang ihnen der Ausgleichstreffer: Nach einem eigenen Eckball unterlief Dortmunds Guille Bueno ein Fehlpass, den Ingolstadt schnell ausnutzte: FCI-Stürmer Pascal Testroet startete aus der eigenen Hälfte und lief bis in den gegnerischen Strafraum, wo er den Ball aus elf Metern links an dem herauseilenden Gäste-Keeper Marcel Lotka vorbeischob.

Ingolstadt war danach die aktivere Mannschaft und wirkte näher an einem weiteren Treffer als die Gäste. In der 83. Minute vergab der FCI bei einem Konter eine gute Torchance, als David Kopacz selbst schoss, anstatt auf den gut postierten Testroet abzulegen.

Rote Karte für Dortmund-Keeper Lotka

In der siebten Minute der Nachspielzeit, die auf sechs Minuten angesetzt war, sah Dortmund-Keeper Lotka die Rote Karte: Bei einem langen Ball der Ingolstädter stürmte er aus seinem Tor und traf den gegnerischen Stürmer Jannik Mause heftig, mit dem Knie voraus. Weil die Gäste ihr Wechselkontingent bereits erschöpft hatten, musste Abwehrspieler Franz Pfanne nach dem Platzverweis für Lotka ins Tor. Der anschließende Freistoß aus etwa 17 Metern landete in der Dortmunder Abwehrmauer. Unmittelbar danach pfiff Schiedsrichter Michael Bacher das Spiel ab.

Dortmund II nun gegen Lübeck

Nächster Gegner des BVB II ist der VfB Lübeck. Anstoß ist am Samstag, 11. November, um 16.30 Uhr, im Stadion Rote Erde in Dortmund. Neben Lotka wird den Schwarz-Gelben dann auch Eberwein fehlen, der in Ingolstadt seine fünfte Gelbe Karte sah.