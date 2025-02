WDR-Sport BVB- Handballerinnen verpassen Viertelfinale der European League Stand: 15.02.2025 20:38 Uhr

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben in der European League schon vor dem Gruppenfinale keine Chance mehr auf das Weiterkommen.

Der Bundesligist verlor am Samstag beim rumänischen Vertreter Ramnicu Valcea mit 27:32 (10:18).

Die Dortmunderinnen führten nur kurz in den ersten fünf Spielminuten, liefen danach einem Rückstand hinterher. Zwischenzeitlich hatte das rumänische Team neun Tore Vorsprung. Am Ende konnte der BVB noch etwas verkürzen, wirklich spannend wurde es aber nicht mehr, die Gäste verloren das Spiel. Beste Dortmunder Torschützin beim Spiel in Rumänien war Dana Bleckmann mit sechs Toren.

Nach der Dortmunder Niederlage wird es in der Hauptrunden-Gruppe B das erhoffte "Endspiel" um die K.o.-Runde damit nicht geben: Am kommenden Samstag (22. Februar) empfängt die Borussia die Norwegerinnen von Sola HK in der Dortmunder Westfalenhalle, unter dem Motto "Alle in die Halle" hofft der Klub auf mehr als 11.000 Zuschauer.

Selbst ein Sieg reicht nun aber nicht mehr für Rang eins oder zwei. Dort stehen Ramnicu (9 Punkte) und Ikast HB aus Dänemark (6), es folgt der BVB (3).

Blomberg-Lippe spielt in Frankreich

Am Samstagabend ist noch die HSG Blomberg-Lippe in der European League gefordert. Die HSG spielt in Hauptrunden-Gruppe C seit 20.00 Uhr bei JAD Bourgogne Dijon.

Unsere Quellen: