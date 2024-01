WDR-Sport BVB gibt Reyna an Nottingham Forest ab Stand: 31.01.2024 22:41 Uhr

Borussia Dortmund gibt seinen US-Profi Gio Reyna unmittelbar vor der Schließung des Transferfensters an Nottingham Forest ab.

Das Leihgeschäft bestätigte Dortmund am späten Mittwochabend. Reyna (21) hat bei BVB-Trainer Edin Terzic in dieser Saison quasi keine Rolle gespielt, keiner seiner elf Liga-Einsätze ging über mehr als 45 Minuten. Reyna hat dabei weder ein Tor erzielt noch eines vorbereitet. Zudem hat der BVB zuletzt Jadon Sancho von Manchester United ausgeliehen, einen Spieler mit ganz ähnlichem Profil.

Reynas Einsatzchancen waren damit weiter gesunken. Im Rahmen der Leihe verlängerte der BVB den bis 2025 laufenden Vertrag um ein weiteres Jahr, um im Sommer alle Handlungsoptionen zu haben. "Wir sind nach wie vor von Giovannis Fähigkeiten überzeugt", sagte Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim 1. FC Heidenheim am Freitag (20.30 Uhr). Spielpraxis soll Reyna nun in England bekommen.

Der Sohn des früheren Wolfsburger Bundesliga-Spielers Claudio Reyna war 2019 vom New York City FC zunächst in die Dortmunder A-Jugend gewechselt, schaffte aber schon zur Rückrunde den Sprung in den Profi-Kader. In seiner fünften Saison seitdem hat er aber noch nicht den großen Durchbruch geschafft.