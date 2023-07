WDR-Sport BVB gewinnt Testspiel gegen US-Zweitligisten San Diego Stand: 28.07.2023 08:08 Uhr

Es war ein lockerer Aufgalopp auf der USA-Reise: Borussia Dortmund hat einen ersten Test gegen Zweitligist San Diego deutlich für sich entschieden.

Borussia Dortmund hat im ersten Testspiel auf seiner USA-Reise einen klaren Sieg gegen den Zweitligisten San Diego Loyal verbucht. Der deutsche Vizemeister gewann am Donnerstag (Ortszeit) 6:0 (2:0). Die Tore erzielten Julien Duranville (2. Minute), Youssoufa Moukoko (27.), Marco Reus (60.), Thomas Meunier (62.), Sébastien Haller per Foulelfmeter (68.) und Paul Besong (89.).

Neue Spieler noch nicht dabei

Allerdings besaßen auch die kalifornischen Gastgeber in der ersten Halbzeit mehrere gute Möglichkeiten, bevor der BVB nach dem Wechsel vor 12.207 Zuschauern den standesgemäßen Erfolg herausschoss. Noch nicht dabei waren die Neuzugänge Felix Nmecha und Marcel Sabitzer, Giovanni Reyna fehlte verletzt. Nico Schlotterbeck verließ in der Schlussphase nach einer Rettungsaktion angeschlagen das Feld. Als neuer Kapitän fungierte Emre Can.

Sieben Wechsel zur Halbzeit

Trainer Edin Terzic nutzte das Testspiel im Snapdragon Stadium von San Diego, um möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu geben - zur zweiten Halbzeit nahm er sieben Wechsel vor.

Mitgereist in die USA sind Thorgan Hazard und Thomas Meunier. Allerdings spielen die beiden Belgier aus sportlicher Sicht bei den Schwarzgelben gar keine Rolle mehr und sollen gehen. Dies würde den Dortmundern auf finanzieller Ebene weiteren Spielraum für Transfers verschaffen, berichtet der "Kicker".

Rechstverteidiger gesucht

Durch die Einnahmen könnte der BVB einen weiteren Rechtsverteidiger verpflichten. Denn bei einem Meunier-Abgang hätte Cheftrainer Terzic nur zwei Spieler für die rechte Abwehrseite zur Verfügung. Momentan hat er dort mit Mateu Morey sonst nur einen Akteur zur Verfügung.

Dortmund testet auf der US-Tour in den nächsten Tagen noch gegen Manchester United (31. Juli/Las Vegas) und den FC Chelsea (3. August/Chicago).