WDR-Sport Bocholt rettet Remis in Velbert, Fortuna Köln nun Tabellenführer Stand: 16.09.2023 16:25 Uhr

Fortuna Köln ist neuer Tabellenführer der Fußball-Regionalliga West. Unterdessen verpasste die SSVg Velbert einen Heimsieg über den 1. FC Bocholt nur knapp.

Die Partie in Velbert endete am Samstagnachmittag 1:1 (0:0). Velbert war in der 79. Minute durch einen Treffer von Manuel Schiebener in Führung gegangen. Malek Fakhro glich in der 90. Minute per Elfmeter für Bocholt noch aus. Zudem sah Velberts Noah Abdel Hamid in der Nachspielzeit noch die Rote Karte wegen einer Unsportlichkeit.

Bocholt bleibt durch den Punktgewinn als Tabellensieber mit 13 Zählern in Schlagdistanz zur Spitze. Velbert steht derweil auf dem 13. Tabellenplatz.

Oberhausen gegen Fortuna Köln torlos

Neuer Tabellenführer ist Fortuna Köln. Den Kölner Südstädtern reichte ein torloses Remis bei Rot-Weiß Oberhausen, um am Wuppertaler SV vorbeizuziehen. Die Fortuna und der an diesem Wochenende spielfreie WSV haben jeweils 16 Punkte, die Kölner haben aber die bessere Tordifferenz.

Ebenfalls am Samstag bezwang Alemannia Aachen den SV Rödinghausen mit 1:0 (0:0). Das einzige Tor des Spiels vor 11.200 Zuschauern erzielte Anton Heinz in der 45. Minute. Aachen beendete das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte gegen Lukas Scepanik (81. Minute) zu zehnt.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag:

SC Wiedenbrück - 1. FC Düren 0:1 (0:1)

1. FC Köln II - Schalke II 2:1 (1:0)

FC Gütersloh - Fortuna Düsseldorf II 1:0 (0:0)

Bereits am Freitagabend hatte der SV Lippstadt 08 gegen Rot-Weiß Ahlen mit 3:0 gewonnen, und der FC Wegberg-Beeck hatte Borussia Mönchengladbach II mit 2:1 besiegt.