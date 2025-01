WDR-Sport Blomberg gegen BVB: Das Duell der starken Torfrauen Stand: 21.01.2025 17:31 Uhr

Für die HSG Blomberg-Lippe steht das zweite NRW-Duell innerhalb einer Woche an. Zu Gast sind am Mittwochabend (19 Uhr) die Handballerinnen von Borussia Dortmund, Tabellenzweiter der Frauen-Bundesliga. Es ist ebenso das Duell zweier starker Torfrauen.

Am vergangenen Mittwoch brauchte die HSG beim 31:22 bei Schlusslicht Bayer Leverkusen etwas Anlaufzeit. Nach einer ausgeglichenen ersten Viertelstunde endete die Partie am Ende standesgemäß für die Ostwestfälinnen, die derzeit Rang vier der Bundesliga-Tabelle belegen.

Gegen die Borussia sollten die Blombergerinnen von Anfang an hellwach sein. Der BVB kommt zwar mit zwei bitteren Niederlagen im Gepäck in die Sporthalle an der Ulmenallee. Nach dem deutlichen 23:33 gegen den Thüringer HC am Mittwoch folgte Sonntag ein 30:32 in der European League beim norwegischen Klub Sola HK.

Doch die Leistungsdelle der Westfälinnen ist trügerisch. Immerhin stehen die Borussinnen auf Platz zwei der Bundesligatabelle mit Tuchfühlung zu Platz eins. In Norwegen waren sie zudem nach einer deutlichen Steigerung in Halbzeit zwei dicht dran am Ausgleich.

Die HSG indes hat mit dem Sieg in Leverkusen und dem 34:32-Erfolg in der European League am Sonntag in Ungarn bei Mosonmagyarovar nach einer ohnehin bislang erfolgreichen Saison weiter Selbstvertrauen getankt.

HSG: Magnúsdóttir fällt mit Mittelfußbruch aus

Diana Dögg Magnúsdóttir (HSG Blomberg-Lippe)

Dennoch muss das Team von Trainer Steffen Birkner einen herben Rückschlag verkraften. Díana Dögg Magnúsdóttir knickte in der ersten Halbzeit in Ungarn unglücklich um. Die Rückraumspielerin lief zwar in der zweiten Hälfte noch einmal auf, aber seit Dienstag ist klar: Die Isländerin zog sich einen Mittelfußbruch zu und wird länger ausfallen. "Der Verlust ist tragisch für sie, für uns als Mannschaft und Verein, da sie sich in den letzten Monaten und Wochen zu einer Leistungsträgerin entwickelt hat", sagt Birkner, dessen Team zuletzt fünf Pflichtspielsiege in Folge feierte.

BVB will an zweite Hälfte gegen Sola anknüpfen

Trotz des Ausfalls bei den Gegnerinnen weiß der BVB ob der schweren Aufgabe in Ostwestfalen. "Wir brauchen defensiv die Leistung aus der zweiten Halbzeit gegen Sola", sagt Borussia-Coach Henk Groener.

Schon im Hinspiel verlangten die Blombergerinnen der Borussia alles ab. Beim 22:21 parierte Torfrau Sarah Wachter Sekunden vor Schluss einen HSG-Wurf und sicherte so den knappen Sieg für den BVB.

Veith versus Wachter: Duell der starken Torfrauen

Wachter spielt ohnehin eine starke Saison und steht mit 127 Paraden auf Platz drei im Liga-Ranking. Nur knapp dahinter (125) folgt HSG-Torfrau Melanie Veith.

Möglicherweise wird der Ausgang dieses direkten Duells der starken Torfrauen auch entscheidend für den Ausgang der Partie sein.

Unsere Quellen: