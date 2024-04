WDR-Sport Bergischer HC verliert Sechs-Punkte-Spiel gegen Eisenach Stand: 07.04.2024 16:50 Uhr

Der Bergische HC steht in der Handball-Bundesliga vor dem Abstieg. Am 28. Spieltag verloren die Bergischen auch das wichtige Kellerduell gegen den ThSV Eisenach.

Der BHC unterlag am Sonntag in eigener Halle mit 27:30 (14:16) und hat damit nun schon fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Mit einem Sieg hätten die Bergischen an Eisenach vorbei über den Strich springen können, stattdessen gab es die zwölfte Niederlage in Serie.

Eloy Morante Maldonado war mit sieben Treffern bester Werfer des BHC, Noah Beyer steuerte sechs Tore bei. Überragender Mann der Partie war aber Eisenachs Manuel Zehnder mit zwölf Treffern. Neun davon kamen von der Siebenmeterlinie, was bereits den Hauptgrund für die Niederlage des BHC beschreibt.

BHC setzt sich zuerst ab

Nach einem ausgeglichenen Beginn profitierte der BHC nach rund sieben Minuten von gleich mehreren Eisenacher Fehlern. Isak Perssson brachte die Bergischen mit 7:4 in Front und sorgte für die erste höhere Führung. Doch dann war das Wurfglück plötzlich weg. Auch dank mehrerer Siebenmeter kam Eisenach zurück und übernahm auch die Führung.

Der BHC verschuldete weiter viele Siebenmeter und rannte deshalb weiter einem Rückstand hinterher. Manuel Zehnder traf - natürlich per Siebenmeter - zum 10:8 für die Gäste. Diese Zwei-Tore-Führung gab der ThSV bis zur Pause nicht mehr ab und ging mit einer 16:14-Führung in die zweite Halbzeit.

Zweite Halbzeit lange ausgeglichen

Es dauerte aber nur knapp zwei Minuten, da war die Eisenacher Führung wieder weg. Frederik Ladefoged traf zum 16:16. Zuvor hatte BHC-Keeper Christopher Rudeck gegen Zehnder pariert. Das Spiel war nun hart umkämpft. Trotz Zeitstrafen auf beiden Seiten schaffte es bis in die Schlussphase keine Mannschaft, sich entscheidend abzusetzen.

Zwei Minuten vor dem Ende war es aber dann der an diesem Tag überragende Zehnder, der Eisenach auf die Siegerstraße brachte. Erst traf er - natürlich - von der Siebenmeterlinie zum 26:25 und schraubte die Führung dann auf 27:25 hoch, nachdem ThSV-Torhüter Mateusz Kornecki pariert hatte. Beim BHC ging nun nicht mehr viel. Am Ende jubelten deshalb die Gäste.

Für den Bergischen HC geht es nun am Freitag, den 19. April, um 19 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei der HBW Balingen-Weilstetten weiter. Eisenach empfängt einen Tag später (19 Uhr) den TVB Stuttgart zum nächsten Kellerduell.