WDR-Sport Bergischer HC sportlich abgestiegen - Klage gegen HBL vorbereitet Stand: 02.06.2024 18:02 Uhr

Der Bergische HC hat den Klassenerhalt am letzten Spieltag der Handball-Bundesliga verpasst und steigt als Tabellenvorletzter in die 2. Liga ab. Doch der Klub kündigte rechtliche Schritte an.

Der BHC unterlag dem Tabellendritten SG Flensburg-Handewitt am Sonntag 30:40 (16:18). Die Bergischen hätten einen Sieg und Schützenhilfe gebraucht, um die Klasse sportlich noch halten zu können.

Lizenzstreit: BHC hat Klage angekündigt

Hoffnung auf den Klassenverbleib gibt es für die Bergischen trotz des sportlichen Abstiegs noch. Der Klub hatte vor dem letzten Spieltag angekündigt, mit Blick auf den Lizenzstreit um den HSV Hamburg eine Schiedsklage gegen die Handball-Bundesliga (HBL) einzureichen. Mit der Schiedsklage gegen die HBL wolle der BHC eine "statutenkonforme Lizenzierung" herbeiführen, hieß es.

Ein Schiedsgericht hatte dem HSV am Donnerstag die Spielberechtigung für die Saison 2024/25 gewährt. Allerdings müssen die Norddeutschen bis zum 5. Juni eine Sicherheitsleistung in unbekannter Höhe erbringen. Zuvor war die Lizenz nicht erteilt worden, da der Nachweis über die Schließung einer Finanzlücke zu spät erbracht worden war. Durch die fehlende Lizenz hätte es in dieser Saison nur einen Absteiger gegeben, der BHC wäre als Vorletzter nicht abgestiegen.

"Alle unsere Einschätzungen haben sich bewahrheitet. Wir sind der Überzeugung, dass die Erteilung der Lizenz für den HSV Hamburg nicht korrekt war", sagte am Sonntag BHC-Geschäftsführer Jörg Föste. Neben der Schiedsklage werde sich der Klub weitere rechtliche Schritte vorbehalten.

BHC startet gut - und lässt nach

Der BHC legte einen guten Start hin, Tomas Babak und Lukas Stutzke sorgten mit ihren Toren für eine 2:0-Führung. Es entwickelte sich ein offenes Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Teams zunächst zu schnellen Abschlüssen kamen. Ab Mitte der ersten Halbzeit waren die Abwehrreihen besser formiert.

In der Schlussphase der ersten Hälfte ließ der BHC im Angriff nach und einige offene Würfe liegen. Noah Beyer (3) und Linus Arnesson (1) scheiterten etwa vier Mal beim Siebenmeter am starken SG-Keeper Kevin Møller. Flensburg bekam Oberwasser und nahm eine 16:14-Führung mit in die Halbzeitpause. "Wir starten sehr gut, haben dann aber nachgelassen. Wir müssen uns auf jeden Fall in der Abwehr steigern und die Lücken schließen", sagte BHC-Spieler Aaron Sessing in der Pause bei "Dyn".

Löwen können Rückstand nicht mehr umbiegen

Dies gelang den Bergischen aber nicht. Stattdessen erspielte sich Flensburg eine Sieben-Tore-Führung. BHC-Coach Arnor Gunnarsson forderte seine Spieler in zwei Auszeiten dazu auf, die Ruhe zu bewahren und "noch einmal alles rauszuhauen". Der BHC konnte den Rückstand zwischenzeitlich noch einmal auf drei Tore verkürzen (25:28/46. Minute), zu mehr reichte es aber nicht mehr.

Sieg für Gummersbach, Niederlage für Lemgo

Der VfL Gummersbach hatte sich bereits vor dem letzten Spieltag als Tabellensechster die Teilnahme an der Qualifikation zur European League gesichert. Am Sonntag kam der VfL zum Abschluss zu einem 33:32 (15:11)-Erfolg über Frisch Auf! Göppingen. Sportlich belanglos war die 27:29 (13:9)-Niederlage des TBV Lemgo Lippe beim TVB 1898 Stuttgart. Die Ostwestfalen beendeten die Saison mit einer Tordifferenz von 0 auf Platz zehn.