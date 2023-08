WDR-Sport Bergischer HC - mit dem Zeug zum Geheimtipp in die Saison Stand: 24.08.2023 09:07 Uhr

Interessante Zugänge, starke Vorbereitung: Der Bergische HC geht optimistisch in die Saison der Handball-Bundesliga. Sogar von "Geheimfavorit" ist die Rede.

Mit dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger ThSV Eisenach geht es für den Bergischen HC am Samstagabend los: Es ist der Einstieg in die Saison 2023/24. Eine Spielzeit, in der dem BHC so einiges zugetraut wird. Csaba Szücs, ehemaliger Rückraumspieler der Bergischen, glaubt: "Das Gesamt-Paket beim BHC, der sich punktuell sehr gut verstärkt hat, kann dazu führen, dass der Verein zur Überraschung der Saison wird."

Team punktuell verstärkt

Was der Slowake meint: Mit dem Dänen Mads Andersen und Eloy Maldonado hat sich der BHC, der seinen Vorjahreskader zusammenhalten konnte, noch einmal punktuell sehr intelligent verstärkt.

Der halblinke Rückraumspieler Andersen kommt vom dänischen Erstligisten Bjerringbro-Silkeborg, hat dort in der vergangenen Saison eine tragende Rolle gespielt. Von Zweitligist TuSEM Essen wechselt mit Maldonado die spielbstimmende Figur ins Bergische. Der Mittelmann gilt als hochtalentiert und soll sich nun auch in der Bundesliga gegen die namhafte Konkurrenz durchsetzen.

Elias Scholtes mit Potenzial

Darum geht es auch bei Elias Scholtes. Der Junioren-Nationalspieler (halbrechter Rückraum), der mit der deutschen U21 in diesem Jahr Weltmeister wurde, wechselte schon im Februar von den Rhein-Neckar Löwen zum BHC. Er legte ein gutes erstes halbes Jahr hin, das gilt es nun zu bestätigen und sich weiter zu entwickeln.

Die Vorbereitung des Teams verlief derweil durchaus zufriedenstellend. Beim Linden-Cup im hessischen Linden Anfang August konnte die HSG Wetzlar bezwungen werden, eine Woche später verlor man in Lübbecke zwar gegen den Gastgeber, siegte anschließend aber im Spiel um den dritten Platz souverän gegen GWD Minden.

Offensiv schon sehr präsent

Offensiv präsentierten sich die Bergischen bis kurz vor Schluss enorm effektiv. "Vor allem Mads Andersen hat noch mal einen guten Schritt gemacht und wichtige Impulse gesetzt", lobte Trainer Jamal Naji den dänischen Zugang. Zehn Minuten vor Schluss deutete alles darauf hin, dass die Löwen locker 40 Tore machen und die Ostwestfalen deutlich besiegen würden.

In der Endphase gelang im Angriff allerdings nicht mehr viel. So war der Sieg zwar nie gefährdet, fiel aber knapper aus, als der Spielverlauf hatte vermuten lassen. "Die Jungs waren auch total platt", betonte Naji. "Wir sind bewusst an die Grenze gegangen. Das hat man dann auch gemerkt."

Saisonstart könnte viele Punkte bringen

Das Programm in den ersten Wochen lässt dem BHC durchaus Chancen, sich gleich einmal im oberen Teil der Tabelle zu etablieren. Nach dem Spiel in Eisenach kommt Balingen-Weilstetten zu Besuch, danach geht es für die Bergischen nach Erlangen, bevor die Füchse Berlin empfangen werden.