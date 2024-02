WDR-Sport Bergischer HC kassiert fünfte Niederlage in Folge Stand: 16.02.2024 16:38 Uhr

Der Bergische HC hat gegen die MT Melsungen in der Handball-Bundesliga lange gut mitgehalten, musste sich am Ende aber geschlagen geben.

Der abstiegsbedrohte Bergische HC hat beim 26:31 (14:14) am Freitag (16.02.2024) in der Handball-Bundesliga eine Überraschung gegen die MT Melsungen verpasst. Der Bergische HC musste damit die fünfte Niederlage in Folge einstecken und steckt weiter tief im Tabellenkeller fest.

BHC geht die Kraft aus

Die abstiegsbedrohten "Bergischen Löwen" legten los wie die Feuerwehr. Mit starken Gegenstößen und guter Abwehrarbeit zog der BHC in der Anfangsphase Melsungen den Zahn. Bei 7:4-Führung nahm Roberto García Parrondo die erste MT-Auszeit. Doch das half nur wenig, die Gäste fanden weiterhin kaum in die Partie.

Erst zehn Minuten vor der Halbzeitpause schmolz die Führung der Gäste langsam dahin und der BHC nahm eine Auszeit. Melsungen glich schließlich aus - mit 14:14 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel eng, die Führung wechselte oft. Mit einem Remis ging die Partie in die entscheidende Phase - dort zeigte Melsungen die besseren Nerven und setzte sich mit vier Treffern in Serie ab. Damit war die Partie entschieden, der BHC ließ die Köpfe hängen.