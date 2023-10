WDR-Sport Bergischer HC gewinnt Handball-Krimi gegen Melsungen Stand: 07.10.2023 21:01 Uhr

Der Bergische HC hat als Tabellen-Letzter in der Handball-Bundesliga in einem wahren Krimi den bisherigen Spitzenreiter MT Melsungen geschlagen.

Der Bergische HC hat am Samstag (07.10.2023) ausgerechnet gegen Spitzenreiter MT Melsungen mit 32:31 (15:18) gewonnen und ein Ausrufezeichen in der Handball-Bundesliga gesetzt. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussekunde.

Melsungen zur Halbzeit vorne

Das Spiel begann ausgeglichen: Der BHC lag zwar stes in Front, doch nach fünf Minuten konnte die MT zum 3:3 ausgleichen - und im nächsten Angriff erstmals in Führung gehen. Der BHC hielt den Anschluss, in den entscheidenden Momenten scheiterten die Gastgeber allerdings immer wieder an MT-Torwart Nebojsa Simic.

Der Tabellen-Letzte hatte jedoch Glück, dass Melsungen offensiv ebenfalls kurzzeitig schwächelte. So blieb der BHC im Spiel. Dann jedoch fing sich die MT wieder - und hatte in Timo Kastening vorne einen gut aufgelegten Rechtsaußen. Alleine in Halbzeit eins, die Melsungen mit 18:15 gewann, traf der Nationalspieler sechsmal.

Drama bis zum Schluss

Nach fünf Minuten in Halbzeit zwei war plötzlich wieder gute Stimmung auf den Rängen. Das lag vor allem am Geschehen auf dem Rasen, wo die Gastgeber viel besser agierten - bei 20:20 war die Partie wieder völlig offen. Die Partie wogte nun hin und her.

Drei Minuten vor dem Ende ging der BHC mit einem Tor in Führung, auf den Rängen saß nun keiner mehr. Der punktlose Tabellen-Letzte legte alles in die Partie - die sich zum richtigen Krimi entwickelte. Eigentlich war die Zeit schon abgelaufen, doch ein Freiwurf des Bergischen HC musste bei 31:31 noch ausgeführt werden - den Mads Andersen zum umjubelten Sieg der "Bergischen Löwen" im Tor versenkte.

Gummersbach mit Auswätssieg

Etwas weniger spannend war es beim VfL Gummersbach, der bei der HBW Balingen-Weilstetten 34:31 (20:14) gewann. Die Gummersbacher wirkten zur Halbzeit wie die souveränen Sieger und schienen alles unter Kontrolle zu haben. Doch in Halbzeit zwei machten es die Gastgeber nochmal spannen, kämpften sich Tor für Tor heran. Am Ende reichte es nicht ganz zum Comeback.