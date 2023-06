WDR-Sport Bayer zur Saisoneröffnung gegen West Ham Stand: 28.06.2023 12:26 Uhr

Generalprobe auf europäischem Top-Niveau: Bayer 04 empfängt zum letzten Testspiel der Sommer-Vorbereitung West Ham United aus der englischen Premier League.

Der aktuelle Titelträger der UEFA Europa Conference League gastiert am Samstag, 5. August, um 13.30 Uhr in der BayArena. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Die Partie findet im Rahmen der Bayer 04-Saisoneröffnung statt.

Für die Werkself ist es das erste Aufeinandertreffen überhaupt mit den Hammers aus dem Osten Londons, die vor dem Gastspiel in Leverkusen für zwei weitere Tests nach Australien reisen.

Die vergangene Saison in der Premier League beendete West Ham United als Tabellen-14., dank des Finalsieges in der UEFA Europa Conference League gegen die AC Florenz ist ein europäischer Startplatz in der neuen Spielzeit aber sicher. Die Hammers um den deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer befinden sich, wie Bayer 04, in Lostopf 1 der UEFA Europa League 2023/24.