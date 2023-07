WDR-Sport Bayer und Xabi Alonso locken die Stars nach Leverkusen Stand: 14.07.2023 17:34 Uhr

Der angekündigte Umbruch nimmt bei Bayer Leverkusen langsam Formen an. Der Werksklub stellt die Weichen mit prominenten Zugängen auf Angriff.

Von Bastian Hahne

Gleich mehrfach hat ihn Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in der abgelaufenen Saison angekündigt: den Umbruch. "Es wird in allen Mannschaftsteilen Veränderungen geben", hatte der 41-Jährige zuletzt Ende Mai im Rahmen der "Spobis Conference" erklärt. "Es wird einen Umbruch geben. Das ist wichtig, dass es den gibt. Wir brauchen neue Impulse, neue Konkurrenzkämpfe."

Ungewöhnliche Neuverpflichtungen

Zumindest auf der Seite der Neuzugänge hat der Verein den Worten des Geschäftsführers bereits Taten folgen lassen und das auf eine für Leverkusen untypische Art. War der Klub in den vergangenen Jahrzehnten doch vor allem für die Verpflichtung und Entwicklung junger, talentierter Spieler aus dem In- und Ausland bekannt, gehen die bisherigen Transfers in eine andere Richtung.

Mit Alejandro Grimaldo (27), Granit Xhaka (30) und Jonas Hofmann (31) hat Leverkusen Spieler geholt, die sich im besten Fußballeralter befinden, Nationalspieler sind und bereits auf höchstem Niveau aktiv waren. Der Spanier Grimaldo kam ablösefrei vom portugiesischen Meister Benfica, Granit Xhaka vom englischen Vizemeister FC Arsenal und Jonas Hofmann wurde etwas überraschend per Ausstiegsklausel von Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Alle drei waren Leistungsträger bei ihren Vereinen.

Xabi Alonso als entscheidender Faktor für Xhaka

Dass diese Spieler ausgerechnet Leverkusen, das sich in der abgelaufenen Saison so gerade eben in die Europa League gerettet hat, anschließen, verwundert auf den ersten Blick. Doch Simon Rolfes und Xabi Alonso konnten den Spielern einen überzeugenden Plan vorlegen.

Granit Xhaka im Trikot des FC Arsenal.

Insbesondere der spanische Trainer, der das Team vergangene Saison auf einem Abstiegsplatz übernommen und am Ende noch nach Europa geführt hat, genießt bei den Neuzugängen ein hohes Ansehen. "Wir kennen uns noch als Gegenspieler, das war auch fast das erste Thema", sagte der Schweizer Nationalspieler Xhaka am Freitag während seiner ersten Medienrunde als Leverkusener. "Mir gefällt, wie er spielen lassen möchte, seine Ideen, seine Philosophie - daher war es für mich eine schnelle Entscheidung."

Alonso sei "ein Vorbild für jeden Spieler, eine super, super Persönlichkeit", sagte Xhaka. "Leider hat er uns früher mit den Bayern immer auseinandergenommen. Ihn aber jetzt am Telefon zu haben, war schon etwas Besonderes."

Grimaldo wollte nur von Alonso trainiert werden

Auch für den umworbenen Linksverteidiger Grimaldo war der Leverkusener Trainer entscheidend für seine Zusage. "Tatsächlich lagen mehrere Angebote auf dem Tisch, aus verschiedenen Ländern", erklärte der spanische Nationalspieler in einem Interview mit Flashscore. "Aber letztlich war Xabi Alonso der wichtigste Faktor, der den Ausschlag für Leverkusen gegeben hat. Ich wollte von ihm trainiert werden, ein wichtiger Bestandteil dieses Vereins werden."

Mit diesen Neuzugängen holt sich Bayer nicht nur internationale Erfahrung und spielerische Klasse ins Boot, sondern auch die Möglichkeit, vielleicht sogar die Verpflichtung, vorne anzugreifen. "Ich bin einer, der groß denkt", sagt Mittelfeldstratege Xhaka und gab nach seinen ersten Trainingseinheiten gleich die Richtung vor: "Diese Mannschaft gehört ganz oben hin."