WDR-Sport Bayer Leverkusen im DFB-Pokal ohne Gustavo Puerta

Bayer Leverkusen muss beim Pflichtspielauftakt am Wochenende im DFB-Pokal ohne Mittelfeldspieler Gustavo Puerta auskommen.

Der Kolumbianer habe sich am Sonntag "aufgrund einer Ende Juli im Trainingslager in Österreich erlittenen Mittelhandfraktur einer Operation" unzerzogen, teilte der Bundesligist am Montag mit. Der Eingriff sei ohne Komplikationen verlaufen, ein Einsatz im Erstrunden-Spiel gegen den FC Teutonia 05 Ottensen am Samstag ist aber ausgeschlossen.