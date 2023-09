WDR-Sport Bayer 04 verlängert mit Tapsoba Stand: 04.09.2023 10:16 Uhr

Bayer Leverkusen hat einen weiteren Leistungsträger langfristig gebunden.

Abwehrspieler Edmond Tapsoba (24) hat seinen Vertrag beim Werksklub vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 30. Juni 2028 verlängert. Der Nationalspieler aus Burkina Faso war 2020 vom portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimaraes geholt worden.

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes sieht die Unterschrift Tapsobas als "absolut zukunftsweisend für unsere Mannschaft und unseren Verein. Edmond ist einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga, er besitzt definitiv das Potenzial, in die internationale Spitze vorzustoßen".

Rolfes sprach aufgrund der Vertragsverlängerung von einer Signalwirkung: "Wir haben in Leverkusen ambitionierte Ziele, die wir mit großartigen Spielern wie Edmond Tapsoba erreichen wollen. Seine fußballerische Klasse in Verbindung mit seiner enormen Ruhe und Gelassenheit machen Edmond zu einem Top-Profi und Fixpunkt in unserem Kader."

Erfolgreiche Zukunft

Tapsoba unterstrich die "emotionale Bindung" zum Klub: "Das Umfeld in Leverkusen ist ein besonderes für mich", äußerte der 1,94 Meter große Abwehr-Hüne: "Unser Kader wird von Jahr zu Jahr besser, und ich bin absolut davon überzeugt, dass ich bei Bayer 04 die besten Bedingungen für eine erfolgreiche Zukunft habe."

Am 15. September gastiert Bayer im Bundesliga-Spitzenspiel bei Meister Bayern München in der Allianz Arena. Leverkusen ist wie der FC Bayern mit drei Siegen in die neue Saison gestartet.