WDR-Sport Bayer 04 unterliegt Paderborn im Testspiel Stand: 21.07.2023 19:38 Uhr

Bayer 04 Leverkusen hat im ersten Testspiel der Vorbereitung eine Niederlage kassiert und unterlag dem Zweitligisten SC Paderborn.

Das Debüt von Jonas Hofmann im Trikot des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen ist misslungen. Der 31 Jahre alte Neuzugang von Borussia Mönchengladbach unterlag mit seiner neuen Mannschaft dem Zweitligisten SC Paderborn im Testspiel in Velbert mit 1:2 (1:1). Sardar Azmoun (39.) brachte die Werkself in Führung, Florent Muslija (45.) und Filip Bilbija (60.) drehten die Partie zugunsten des SCP.

Debüts für Xhaka und Grimaldo

Neben Hofmann feierten auch Granit Xhaka und Alejandro Grimaldo ihr Debüt für die Mannschaft von Cheftrainer Xabi Alonso, die am 12. August mit dem DFB-Pokal-Spiel bei Teutonia Ottensen in die Saison startet. Paderborns Königstransfer Max Kruse schaute sich die Partie 90 Minuten von der Bank aus an.