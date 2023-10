WDR-Sport Baumgart schwört FC auf langen Abstiegskampf ein Stand: 30.10.2023 12:20 Uhr

Die Leistung des 1. FC Köln beim 0:6 bei RB Leipzig am Samstag belastet Trainer Steffen Baumgart auch kurz vor dem Pokalspiel beim 1. FC Kaiserslautern noch sehr. Er rechnet mit einem Abstiegskampf in der Bundesliga bis Saisonende.

Auch am Montag wollte Baumgart nicht direkt mit der Vorbereitung auf die knifflige Aufgabe am Dienstag (31.10.2023, 20.45 Uhr) beim Zweitligisten weitermachen. "Das lassen wir nicht einfach an uns vorbeilaufen", kündigte Baumgart am Montagmorgen vor einer Teamsitzung an.

Kritik an der Einstellung seines Teams

"Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert", sagte der 51 Jahre alte FC-Coach weiter zur Aufarbeitung. Schon nach dem Spiel in Leipzig hatte er die Einstellung seines Teams kritisiert.

Am Montag legte Baumgart nun noch einmal deutlich nach und warnte seine Profis. "Ich habe mich immer vor meine Mannschaft gestellt. Aber irgendwann ist auch mal Feierabend", schimpfte der Coach. "Wenn das einige nicht umsetzen können, muss ich noch deutlicher werden. Ich mache einiges mit. Was ich nicht mitmache, ist, wenn keiner weiß, worum es geht."

Baumgart: "Ein ganz schwieriges Jahr"

In der Bundesliga stehen die Kölner nach dem 0:6 in Leipzig mit nur vier Punkten aus neun Spielen als Vorletzter auf einem direkten Abstiegsplatz. In dieser Region sieht Baumgart sein Team in dieser Saison auch bis zum Schluss.

"Dass wir ein ganz schwieriges Jahr haben, dass das Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag wird - das muss jedem klar sein", sagte Baumgart, der für das Pokalspiel am Dienstag personelle Wechsel ankündigte.